ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ: ବୋଲର ଦେଖାଇଲେ ଦମ୍‌, ଭାରତ ଆଗରେ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ୨୧୬

କୋଲକାତା: ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକାବିଲା କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍‌ରେ ଖେଳାଯାଉଛି । ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଧିନାୟକ ଦଶୁନ୍ ସନକା ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତି ନେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମାତ୍ର ୨୧୫ ରନ୍‌ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବ୍ୟଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ୫୦ ଓଭର ମଧ୍ୟ ଖେଳି ପାରି ନଥିଲେ ।

Innings Break!

Fine bowling effort from our bowlers as Sri Lanka are all out for 215 in 39.4 overs.

Three wickets apiece for @imkuldeep18 & @mdsirajofficial 👌👌

