RA ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ବାହାରେ ହଙ୍ଗାମା, ଅଡିସନ୍ ବାହାନାରେ ୨୨ ପିଲାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା ବନ୍ଧକ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ
ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ଡ଼ାକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା ବନ୍ଧକ।
ମୁମ୍ୱାଇ: ମୁମ୍ବାଇର ପୱାଇରୁ ଏକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଡିସନ୍ ବାହାନାରେ ୨୨ ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ନେଇ ବନ୍ଧକ ରଖିଥିଲେ।
ରୋହିତ ଆର୍ଯ୍ୟ ନାମକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ RA ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଏହି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଯୁଗ୍ମ କମିଶନର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଅଡିସନ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଆଜି ୧୧ ଜଣ ପିଲା ଅଡିସନ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ରୋହିତ ଆର୍ଯ୍ୟ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୭୮ ଜଣଙ୍କୁ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାକି ୨୨ ଜଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲେ।
ଏହି ପିଲାମାନେ ଝରକା ଦେଇ ଦେଖୁଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ରଖିବା ଘଟଣା ଜଣାପଡିବା ମାତ୍ରେ ଷ୍ଟୁଡିଓ ବାହାରେ ହଙ୍ଗାମା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ ରଖିବା ପରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ସେ କହୁଛି, “ମୁଁ ରୋହିତ ଆର୍ଯ୍ୟ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ମୁଁ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ କରିଥିଲି।
ମୋର ବହୁତ କିଛି ଦାବି ନାହିଁ। ମୋର କିଛି ସରଳ ଦାବି ଅଛି… ମୋର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ମୁଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ମୁଁ ବଡ଼ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଦାବି କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକ ସରଳ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ବନ୍ଧକ ରଖିଛି।”
ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଏକା ନୁହେଁ। ମୋ ସହିତ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କଥା ହୋଇ ସମାଧାନ କରିଦେବି।”