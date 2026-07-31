ନା ତାଲା ଭାଙ୍ଗିଛି, ନା ସଟର… ବନ୍ଦ ଦୋକାନରୁ ଗାଏବ ହୋଇଗଲା ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗହଣା, CCTVରୁ ଚୋରକୁ ଦେଖି ମାଲିକ ବେହୋସ୍

ଏକ ଜୁଏଲେରୀ ଦୋକାନରୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସୁନା ଓ ହୀରା ଗହଣା ନିଖୋଜ ହେବା ପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସୁନା ଚୋରି ଘଟଣା ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ସୁନା ଗହଣା ଲୁଟ୍ ଖବର ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ। କେଉଁଠି ଘରେ ପଶି କଳାକନା ବୁଲାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଦୋକାନର ସଟର୍ କାଟି ସବୁ ପୋଛି ନେଉଛନ୍ତି।

ହେଲେ ଆମେ ଯଦି କହିବୁ କି ସୁନା ଦୋକାନର ନା ଭାଙ୍ଗିଛି ତାଲା ନା କଟାଯାଇଛି ସଟର… ହେଲେ ଦୋକାନ ଭିତରୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗାଏବ୍। ଏକଥା ଶୁଣି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବୁଥିବେ କି ଯଦି ତାଲା ଭଙ୍ଗାଯାଇନି, ସଟର କଟାଯାଇନି ତେବେ ସୁନା ଚୋରି ହେଲା କିପରି?

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବି ତାଜୁବ୍ ହୋଇଯିବେ, ଯେପରି ସୁନା ଦୋକାନର ମାଲିକ CCTV ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୮ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ମନଚାହିଁ…

ଶହିଦ ଉଦମ ସିଂହଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ…

ପ୍ରକୃତରେ ଦୋକାନରୁ ଏହିସବୁ ସୁନା କୌଣସି ଡକାୟତ ଚୋରି କରିନଥିଲେ ବରଂ ଏକ ଛୋଟ ଜନ୍ତୁ ଚୋରି କରୁଥିଲା। ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଦୋକାନ ମାଲିକ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଯାଇଥିଲେ।

ହଁ ଆଜ୍ଞା କର୍ଣ୍ଣାଟକର ତୁମକୁରୁ ସହରରୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାକାର କଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରୋଡ୍‌ରେ ଥିବା ‘ବିଶ୍ୱାସ ଜୁଏଲେରୀ’ ଦୋକାନରୁ ରାତାରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସୁନା ଓ ହୀରା ଅଳଙ୍କାର ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ଚୋରିର ଉପାୟ ଏତେ ଅଜବ ଥିଲା ଯେ, ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଦୋକାନର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ CCTV ଫୁଟେଜ୍‌କୁ ଭଲଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ପ୍ରକୃତ ଚୋରକୁ ଦେଖି ଦୋକାନ ମାଲିକ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।

Uttarakhand Govt.

ସବୁଦିନ ପରି ସକାଳେ ଦୋକାନରେ ଗହଣାର ଚେକ୍ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶୋକେସ୍‌ରୁ ହୀରା ଲାଗିଥିବା ୧୦ଟି ସୁନା ମୁଦି ଏବଂ ୨,୩ଟି ସୁନା ଚେନ୍ ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା।

ନିଖୋଜ ଗହଣାର ଓଜନ ୫୦ ଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ଥିବାବେଳେ ବଜାରରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।

ଚୋରି ଖବର ମିଳିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଦୋକାନ ମାଲିକ ବିଶ୍ୱାସଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଯେ, ସେମାନେ ତିନିଥର ଗହଣା ଗଣନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗହଣାଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ନଥିଲା।

ନିଖୋଜ ‘କାଗଜ ଟ୍ୟାଗ୍’ ଖୋଲିଲା ରହସ୍ୟ:
ଚୋରିର ଏହି ଅଜବ ଉପାୟ ଦୋକାନ ମାଲିକଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ଗହଣା ସହ ସେଥିରେ ଲାଗିଥିବା କାଗଜର ଦାମ ଟ୍ୟାଗ୍‌ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ଥିଲା।

ଦୋକାନର କିଛି ଟ୍ରେରେ କେବଳ କଟା ସୂତା ପଡ଼ିଥିବା ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ଦୋକାନ ମାଲିକ ଭାବିଥିଲେ ଯେ, ଜଣେ ଚତୁର ଚୋର ସୁନା ଓ ହୀରା ନେଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କାଗଜର ଟ୍ୟାଗ୍ ଓ ସୂତା କାହିଁକି ଚୋରି କରିବ? ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂତ୍ରରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ, ଏହା କୌଣସି ମଣିଷର କାମ ନୁହେଁ।

CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ପୂରା ଘଟଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରାତିର ଫୁଟେଜ୍‌ରେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୪ଟା ସମୟରେ ଏକ ମୂଷା ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡି ସୁନା ମୁଦି ଧରି ନେଇଯାଉଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

ବାସ୍ତବରେ, ଗହଣାଗୁଡ଼ିକରେ ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ସୂତା ସହ କାଗଜର ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଗିଥିଲା। ସେହି ସୂତାକୁ ଚୋବାଇବା ଲୋଭରେ ମୂଷା ଗହଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଟାଣି ନେଇ ନିଜ ସହିତ ନେଇଯାଇଥିଲା।

କାର୍ପେଣ୍ଟରଙ୍କୁ ଡାକି ବାହାର କରାଗଲା ପୂରା ଖଜାନା:

ମୂଷାଙ୍କ ସୁରାକ୍ ମିଳିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ମୂଷାମାନଙ୍କ ଯିବା ରାସ୍ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରି କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେହି ବଡ଼ କାଠର ଶୋକେସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ମୂଷାମାନେ ନିଜର ବିଲ୍ କରିଥିଲେ।

ପୋଲିସକୁ ଡାକିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁରନ୍ତ ଜଣେ କାର୍ପେଣ୍ଟର (ବଢ଼େଇ)ଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶୋକେସ୍‌ର କାଠକୁ କାଟି ଖୋଳାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗହଣା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ମୂଷାମାନେ କେବଳ ଟ୍ୟାଗ୍‌ର ସୂତାକୁ ଚୋବାଇ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ସୁନା ଓ ହୀରା ଗହଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

୮ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ମନଚାହିଁ…

ଶହିଦ ଉଦମ ସିଂହଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ…

ଏବେ CJP କ’ଣ କରିବ, ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବେ…

ମନ୍ଦିରରେ ଲୁଚିଛପି ବାହା ହୋଇଥିଲେ…

1 of 18,435