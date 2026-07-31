ନା ତାଲା ଭାଙ୍ଗିଛି, ନା ସଟର… ବନ୍ଦ ଦୋକାନରୁ ଗାଏବ ହୋଇଗଲା ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗହଣା, CCTVରୁ ଚୋରକୁ ଦେଖି ମାଲିକ ବେହୋସ୍
ଏକ ଜୁଏଲେରୀ ଦୋକାନରୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସୁନା ଓ ହୀରା ଗହଣା ନିଖୋଜ ହେବା ପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସୁନା ଚୋରି ଘଟଣା ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ସୁନା ଗହଣା ଲୁଟ୍ ଖବର ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ। କେଉଁଠି ଘରେ ପଶି କଳାକନା ବୁଲାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଦୋକାନର ସଟର୍ କାଟି ସବୁ ପୋଛି ନେଉଛନ୍ତି।
ହେଲେ ଆମେ ଯଦି କହିବୁ କି ସୁନା ଦୋକାନର ନା ଭାଙ୍ଗିଛି ତାଲା ନା କଟାଯାଇଛି ସଟର… ହେଲେ ଦୋକାନ ଭିତରୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗାଏବ୍। ଏକଥା ଶୁଣି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବୁଥିବେ କି ଯଦି ତାଲା ଭଙ୍ଗାଯାଇନି, ସଟର କଟାଯାଇନି ତେବେ ସୁନା ଚୋରି ହେଲା କିପରି?
ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବି ତାଜୁବ୍ ହୋଇଯିବେ, ଯେପରି ସୁନା ଦୋକାନର ମାଲିକ CCTV ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ପ୍ରକୃତରେ ଦୋକାନରୁ ଏହିସବୁ ସୁନା କୌଣସି ଡକାୟତ ଚୋରି କରିନଥିଲେ ବରଂ ଏକ ଛୋଟ ଜନ୍ତୁ ଚୋରି କରୁଥିଲା। ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଦୋକାନ ମାଲିକ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଯାଇଥିଲେ।
ହଁ ଆଜ୍ଞା କର୍ଣ୍ଣାଟକର ତୁମକୁରୁ ସହରରୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାକାର କଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରୋଡ୍ରେ ଥିବା ‘ବିଶ୍ୱାସ ଜୁଏଲେରୀ’ ଦୋକାନରୁ ରାତାରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସୁନା ଓ ହୀରା ଅଳଙ୍କାର ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ଚୋରିର ଉପାୟ ଏତେ ଅଜବ ଥିଲା ଯେ, ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଦୋକାନର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ CCTV ଫୁଟେଜ୍କୁ ଭଲଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ପ୍ରକୃତ ଚୋରକୁ ଦେଖି ଦୋକାନ ମାଲିକ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ସବୁଦିନ ପରି ସକାଳେ ଦୋକାନରେ ଗହଣାର ଚେକ୍ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶୋକେସ୍ରୁ ହୀରା ଲାଗିଥିବା ୧୦ଟି ସୁନା ମୁଦି ଏବଂ ୨,୩ଟି ସୁନା ଚେନ୍ ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା।
ନିଖୋଜ ଗହଣାର ଓଜନ ୫୦ ଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ଥିବାବେଳେ ବଜାରରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ଚୋରି ଖବର ମିଳିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଦୋକାନ ମାଲିକ ବିଶ୍ୱାସଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଯେ, ସେମାନେ ତିନିଥର ଗହଣା ଗଣନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗହଣାଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ନଥିଲା।