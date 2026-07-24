ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ୭୦୦ ଟଙ୍କାର ସବସିଡି! ସଂସଦରେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଖୁଲାସା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରେଟ୍

ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ରେଟ୍?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସରକାର ଗୁରୁବାର ଦିନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ସଙ୍କଟ କାରଣରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ଏଲପିଜି (LPG)ର ଦାମ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ୭୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ପରୋକ୍ଷ ସବସିଡି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁଚୁରା ଦର ସୁଲଭ ରହିଥିଲା।

ସଂସଦରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ଗୋପୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ଗ୍ୟାସ ଦର ବହୁତ ବଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏହାର ଭାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି।

ସିଲିଣ୍ଡରର ପ୍ରକୃତ ଦାମ କେତେ:

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ନରେଶ ପାଲ ଗଙ୍ଗୱାର ହେଲେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସଚିବ

ଆଜି ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳିକି!…

ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଓ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ୧,୬୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏହି ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ମାତ୍ର ୯୪୨ ଟଙ୍କାରେ ପାଉଛନ୍ତି।

ଅର୍ଥାତ୍, ଏହି ମୂଲ୍ୟର ତଫାତକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଓ ସରକାରୀ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସିଲିଣ୍ଡରରେ ୭୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ବହନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ପରିବାରଙ୍କ ଘରୋଇ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ନ ପଡ଼େ।

ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି ଯେ, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ LPG ଦରରେ ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। LPG ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାନଦଣ୍ଡ ସାଉଦି କନ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ (Saudi CP) ଏପ୍ରିଲ ଓ ମେ ୨୦୨୬ରେ ବଢ଼ି ପ୍ରତି ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ୭୮୦ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏହା ଆହୁରି ବଢ଼ି ପ୍ରତି ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ୭୯୬ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ହୋଇଥିଲା।

ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଦର ଆଧାରରେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ୧,୬୯୫ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା।

ଏହି ବଡ଼ ରିହାତି ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ୨୦୨୫-୨୬ ଓ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ୩୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୁଇଗୁଣା ଲାଭ:

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତି ସିଲିଣ୍ଡରରେ ୩୦୦ ଟଙ୍କାର ସିଧାସଳଖ (DBT) ସବସିଡି ପଠାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ୭୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ପରୋକ୍ଷ ସବସିଡି ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି।

ଅର୍ଥାତ୍, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାର ଲାଭାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରତି ସିଲିଣ୍ଡରରେ ପ୍ରାୟ ୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ମାତ୍ର ୬୪୨ ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି।

ଆଜି କେତେ ରହିଛି LPGର ଦାମ:

ଆଜି ଦେଶରେ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଦରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଘରୋଇ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ (କମର୍ସିଆଲ) LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ଦାମ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି।

  • ଦିଲ୍ଲୀରେ ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ଦାମ ୯୪୨ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ, କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡରର ଦାମ ୨,୯୩୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
  • ମୁମ୍ବାଇରେ ଘରୋଇ LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ଦାମ ୯୪୧.୫୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡରର ଦାମ ୨,୮୮୨ ଟଙ୍କା।
  • ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଘରୋଇ LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୯୪୮.୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ, କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡରର ଦାମ ୩,୦୦୬ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
You might also like More from author
More Stories

ନରେଶ ପାଲ ଗଙ୍ଗୱାର ହେଲେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସଚିବ

ଆଜି ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳିକି!…

NEET ପ୍ରତିବାଦକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଚାଲୁଥିଲା…

ଚାଉଳ, ଧଳା ବସ୍ତ୍ର, କ୍ଷୀର ନା ଦୀପ……

1 of 19,599