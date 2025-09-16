CHARIDHAM

(VIDEO) PLZ ମତେ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ… ତଳେ ଅକାତ କାତ ପାଣି, ନଦୀ ମଝିରେ ରହି ଚିତ୍କାର କରୁଛି ପିଲା, ଭୟଙ୍କର ଭିଡିଓ…

ମସୁରୀର ଡେରାଡୁନରେ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଘରଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ: ଚାରିଆଡ଼େ ଅକାତ କାତ ପାଣି। ମଝିରେ ରହିଛି ଏକ ଖମ୍ବ। ଆଉ ଏହି ଖମ୍ବରେ ଚଢ଼ି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏକ ପିଲାଟି। ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ଛାତି ଥରି ଉଠିବ।

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଡେରାଡୁନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ହୋଇଛି ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି। ଏହାରି ଭିତରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରେମନଗରର ଥାର୍କପୁରରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନଦୀର ବନ୍ୟାରେ ଜଣେ ଶିଶୁ ଫସି ଯାଇଥିଲା।

ଏନଡିଆରଏଫ ଶିଶୁଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଏନଡିଆରଏଫର ଜଣେ ଯବାନ ଦଉଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଶିଶୁଟି ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ତାକୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। ସୋମବାର ଦିନ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଅଧିକ ଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅପରେସନ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏନଡିଆରଏଫ ଦଳ ଶିଶୁଟିକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ଏନଡିଆରଏଫକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି।

ସେହି ସମୟରେ, କିଛି ଲୋକ ଟନ୍ସ ନଦୀରେ ଭାସିଯାଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅତି କମରେ ୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।

ନଦୀ ମଝିରେ ଫସି ରହିଥିବା ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ବସିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଫସି ରହିଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହାତ ହଲାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କୂଳରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।

କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହା କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ନଦୀର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜଳ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଓଲଟାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ।

ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓଲଟି ପଡ଼ିବା ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନେ ପାଣିରେ ନିଖୋଜ ହେବା ସମୟରେ କୂଳରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଏବଂ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।

ମସୁରୀର ଡେରାଡୁନରେ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଘରଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି
ରାତିସାରା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଡେରାଡୁନ, ମସୁରୀ ଏବଂ ମାଲ ଦେବତା ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଘରଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି।

ଡେରାଡୁନର ପ୍ରେମ ନଗରରେ ଲ’ କଲେଜ ନିକଟରେ ଏକ ପୋଲ ଭାସି ଯାଇଛି। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୪୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।

