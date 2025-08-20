ରାସନକାର୍ଡକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର, ଏଥର ଏମାନଙ୍କ କଟିବ ତାଲିକାରୁ ନାଁ, କାହିଁକି ପଢନ୍ତୁ ଏ ରିପୋର୍ଟ…

By Manash Ranjan Padhan

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଶନ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କ ତାଲିକାର ଏକ ବ୍ୟାପକ କାଟଛାଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବିଭାଗ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଶନ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କ ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଯେଉଁମାନେ ମାଗଣା ଶସ୍ୟ ଭଳି ସୁବିଧା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ପ୍ରାୟ ୧.୧୭ କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ କିମ୍ବା ଆୟକର ଦାତା କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଅଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।

ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଆଧାର ସହିତ ରାଶନ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କ ବିବରଣୀ ମେଳ କରି ଏହି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏଥିରେ ଆୟକର ବିଭାଗ (କରଦାତା), କର୍ପୋରେଟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ) ଏବଂ ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (ଚାର ଚକିଆ ମାଲିକ) ଭଳି ବିଭାଗରୁ ତଥ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି କ୍ରସ-ଭେରିଫିକେସନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ୯୪.୭୧ ଲକ୍ଷ ରାଶନ କାର୍ଡ ଧାରକ ଆୟକର ଦାତା, ୧୭.୫୧ ଲକ୍ଷ ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ଏବଂ ୫.୩୧ ଲକ୍ଷ ଲୋକ କମ୍ପାନୀରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ।

ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଭାଗର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ, ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ହଟାଇପାରିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅପେକ୍ଷା ତାଲିକାରେ ଥିବା ଅସହାୟ ଲୋକମାନେ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ (NFSA) ଅନୁଯାୟୀ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। NFSA ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଗଷ୍ଟ ୧୯ ସୁଦ୍ଧା ୧୯.୧୭ କୋଟି ରାଶନ କାର୍ଡ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ୩୬ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ମୋଟ ୭୬.୧୦ କୋଟି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛି। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ଥିବା ପରିବାର, ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ମାଲିକ ଏବଂ କରଦାତା ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି। ୮ ଜୁଲାଇରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲା।

ଖାଦ୍ୟ ସଚିବ ସଞ୍ଜୀବ ଚୋପ୍ରା ଚିଠିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଶନ କାର୍ଡ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ (ଜଉଗଝ) ରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ, ମୃତ ଏବଂ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ତଥ୍ୟ ସହିତ ମେଳ କରି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ତାଲିକା ଇଚଓ-ଆଧାରିତ ସମନୱୟ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ, ଯାହାକୁ ’ରାଇଟ୍ଫୁଲ ଟାର୍ଗେଟିଂ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ’ରେ ଦେଖାଯାଇପାରିବ।

 

