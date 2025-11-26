ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ୧ ଲକ୍ଷ ଯବାନ, ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରକ୍ରିୟା…

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ସେନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜନଶକ୍ତି ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ପ୍ରାୟ ୧.୮ ଲକ୍ଷ ସୈନିକଙ୍କ ଅଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। କୋଭିଡ-୧୯ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସେନା ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ସବୁଠାରୁ ତୀବ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା ।

କାରଣ ସେତେବେଳେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ସୈନିକ ଅବସର ନେଉଥିଲେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭାବ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଅବସର ଯୋଗୁଁ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି।

୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭାବ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଗଠନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅସନ୍ତୁଳିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ୨୦୨୨ ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେବଳ ୪୬,୦୦୦ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୪୦,୦୦୦ ସେନାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ବଳକା ଅଗ୍ନିବୀର ନୌସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧.୭୫ ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା ।

କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ୬୦-୬୫ ହଜାର ସୈନିକ ଅବସର ନେଉଥିଲେ। ନୂତନ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ଅବସର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିଲା। ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ବାହିନୀର ସନ୍ତୁଳନ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା।

ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଅବସର: ଅଗ୍ନିବୀର ମଡେଲ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ଚାରି ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ଅବସର ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ୨୫ ପ୍ରତିଶତଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସେନାରେ ରଖାଯାଇବ।

ତା’ପରେ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ଏହା ସେନାର ସାମଗ୍ରିକ ଅଭାବକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ସେନା ଏବେ ଏହାର ନିଯୁକ୍ତି ଢାଞ୍ଚାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

ପ୍ରତିବର୍ଷ ୧ ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି: ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସେନା ଏବେ ବଡ଼ ଧରଣର ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ବାର୍ଷିକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରାୟ ୪୫-୫୦ ହଜାର ଅଟେ, ଯାହାକୁ ୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି।

ଏତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ନିଯୁକ୍ତିର କାରଣ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ୨୦୨୬ରେ ବାହାରିବେ । ଏବଂ ନିୟମିତ ସୈନିକମାନେ ଅବସର ନେବା ଜାରି ରଖିବେ । ଯାହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବଧାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ୨୦୨୫ରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ।

କେମିତି ପରିଚାଳନା କରିବେ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର: ସେନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ରେଜିମେଣ୍ଟାଲ୍ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ଷମତା, ତାଲିମ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରୁଛି। ତାଲିମର ଗୁଣବତ୍ତା ସହ ସାଲିସ ନ ହେବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ବଜାୟ ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ପରେ ହିଁ ଅଗ୍ନିବୀରମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଧରଣର ନିଯୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୀଘ୍ର ନିଆଯିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସେନାର ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ।

ସେନା ପକ୍ଷରୁ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି: ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ସେନା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଅଗ୍ନିପଥର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ୧.୭୫ ଲକ୍ଷ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପଦବୀ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଯୁକ୍ତି ଆଶା କରାଯିବ।

 

