ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ଦରମା ବଢିଲା; ଏବେ ବିଶ୍ବର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା CEO ସାଜିବେ ମସ୍କ, ଦିନକର ଦରମା ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହୋଶ ଉଡିଯିବ…

ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଦରମା ପାଆନ୍ତି ଟେସଲା ମାଲିକ...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦରମା ପାଉଥିବା CEO ଭାବରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ରେକର୍ଡ କରିବେ ଏଲନ ମସ୍କ। ଏପରିକି ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଦିନକର ଦରମା 275 ନିୟୁତ ଡଲାର ପାର କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

ଯାହାକି ଅନେକଙ୍କ ମାସିକ ଦରମା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଭଳି ପ୍ଯାକେଜ ଆଗରୁ କେହି ପାଇନଥିଲେ ଓ ପାଇବେ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ଯାକେଜ ବଢାଯାଇନଥାନ୍ତା ହୁଏତ ସେ ଟେସଲାକୁ ଅଲବିଦା କହିଥାନ୍ତେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

ଏହି ବୋନସ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ମସ୍କଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ୧ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ କରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ଯେକୌଣସି କମ୍ପାନୀର ଇତିହାସରେ ଜଣେ ସିଇଓଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ପ୍ୟାକେଜ୍।

ମସ୍କ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ତାହା ସିଙ୍ଗାପୁର, ୟୁଏଇ, ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସ୍ୱିଡେନ୍, ନରୱେ, ହଂକଂ, କାତାର ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳି ସମୃଦ୍ଧ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର GDPକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ।

ଦରମା ପ୍ୟାକେଜକୁ 12 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି।  ଯେତେବେଳେ ଟେସଲା ଆଗାମୀ ଦଶ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଯାକେଜ ଖୋଲାଯିବ ।

ଯଦି ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୁଏ, ତେବେ ମସ୍କ 423 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ସେୟାର ପାଇବେ, ଯାହା ଫଳରେ କମ୍ପାନୀରେ ତାଙ୍କର ଶେୟାର 13% ରୁ 25% କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମସ୍କ ଟେସଲା ଉପରେ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିବେ।

ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଆଧାରରେ, ଯଦି ଟେସଲା $8.5 ଟ୍ରିଲିୟନର ମୂଲ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ତେବେ ଏହି ସେୟାରଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ $1 ଟ୍ରିଲିୟନ ହୋଇପାରେ।

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମସ୍କ ଆଗାମୀ ଦଶ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ $275 ନିୟୁତ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଦରମା ପ୍ୟାକେଜ ଉପରେ ଭୋଟିଂ ଶେଷ ହେବା ପରେ, ମସ୍କ ସେୟାରଧାରକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ କହିଥିଲେ, “ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ଯବାଦ”

ଶେୟାର ହୋଲ୍ଡର କାହିଁକି ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ: କିଛି ଶେୟାର ହୋଲ୍ଡର ମସ୍କଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ପାନୀର ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ପ୍ୟାକେଜ ପାସ୍ ନହୁଏ, ତେବେ ମସ୍କ କମ୍ପାନୀ ଛାଡିପାରନ୍ତି। ଏହା ଟେସଲା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଆନ୍ତା।

କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ: ଟେସଲା ସହ ମସ୍କଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରୀ ମଜବୁତ ହେବ। କମ୍ପାନୀସହ କାମ କରୁଥିବା ସେୟାରହୋଲ୍ଡର ମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି କି  AI, ରୋବୋଟିକ୍ସ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ-ଚାଳନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଟେସଲା ଆହୁରୀ ଆଗକୁ ବଢିବ।

ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସାମିଲ ହେବ। ସମାଲୋଚକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଦରମା ପ୍ୟାକେଜ୍ କର୍ପୋରେଟ୍ ଶାସନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥାଏ।

