୧ ଏପ୍ରିଲରୁ ବଦଳିଯିବ ଏହି ସବୁ ନିୟମ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟକୁ କିପରି କରିବ ପ୍ରଭାବିତ
ଏପ୍ରିଲ ୧ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ ନୂତନ ଆୟକର ଆଇନ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସରକାର ଆୟକର ନିୟମ, ୨୦୨୬ କୁ ଅଧିସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଏପ୍ରିଲ ୧ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ ନୂତନ ଆୟକର ଆଇନ, ୨୦୨୫ କିପରି ଭୂମିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ।
ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ କରଦାତା, କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଟିକସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏପରି ସଠିକ ସୂତ୍ର, ସୀମା ଏବଂ ରିପୋର୍ଟିଂ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରେ। ଏକ ବ୍ୟାପକ ସ୍ତରରେ, ଏହା ପୁରୁଣା ଆୟକର ଆଇନ, ୧୯୬୧ କୁ ଏକ ସରଳ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଆଇନ ସହିତ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସର ଏକ ଅଂଶ ଯାହା ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ୍ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ: ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା-ଚାଳିତ ଟିକସ ଅନୁପାଳନ ଆଡ଼କୁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିତ କରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ କାରବାର ଟ୍ରେଲ୍ ବଜାୟ ରଖାଯାଏ ଏବଂ ଟିକସ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ସୂତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନୁହେଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ୧୦ ଟି ଟିକସ-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ…
ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଟିକସ ଲାଗୁ ହୋଇପାରିବ। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଡିଜିଟାଲ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଭାରତୀୟ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ଜଣେ ଅଣ-ନିବାସୀ ବ୍ୟକ୍ତି ୨ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ପାଆନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯଦି ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଭାରତରେ ୩୦୦,୦୦୦ ଉପଭୋକ୍ତା ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭାରତରେ ଟିକସ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଅନଲାଇନ୍ ସେବା, ଆପ୍ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ୍ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ଭାରତରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଟିକସ ଜାଲ ଅଧୀନରେ ଆସିପାରିବେ।
ଯଦି ଆୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ତେବେ ଟିକସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ରହିବ:
ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଅଣନିବାସୀଙ୍କ ଆୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି ଆୟ ଗଣନା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ – ଯେଉଁଥିରେ ଟର୍ଣ୍ଣଓଭରର ଏକ ସ୍ଥିର ପ୍ରତିଶତ କିମ୍ବା “ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅଧିକାରୀ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବୁଥିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଦ୍ଧତି” ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଯଦିଓ ଏହା ଟିକସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜଟିଳ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଏହା ସେମାନଙ୍କର ବିବେଚନା କ୍ଷମତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଯାହା ଅଧିକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର କାରବାର ଉପରେ ନଜର ରଖିବା: ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ସେୟାର କାରବାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଡିଟେବଲ୍ ରେକର୍ଡ ରଖିବା ଏବଂ ସାତ ବର୍ଷ ପାଇଁ କାରବାର ତଥ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ କାରବାରକୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା।
ଭାରତ ସହିତ ଜଡିତ ବିଦେଶୀ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ କର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା: ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ବିଦେଶୀ ସେୟାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରରୁ ଆୟ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥିର ସୂତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରେ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଭାରତରେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ।
ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି କାରବାର ପ୍ରାୟତଃ ବିବାଦୀୟ ହୋଇଆସିଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ସୂତ୍ର-ଆଧାରିତ ପଦ୍ଧତି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କର ଆଦାୟରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବ।
ସେୟାରର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେବ।
ନୂତନ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ ଯେ କିପରି ଉଚିତ୍ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ (FMV) ଗଣନା କରାଯିବ:
ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ସେୟାରର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଆଧାରରେ କରାଯିବ।
ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ନ ଥିବା ସେୟାର ପାଇଁ ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରଙ୍କ ଭଳି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।
ଏହା ସମାନତା ଆଣିବ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅନୁପାଳନ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
ଘରକୁ ନେଇଯାଉଥିବା ଦରମା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ:
କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ଉପରେ କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ:
ଘର ଭଡ଼ାର ଆକଳନ ଏବେ ସହରର ଜନସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।
ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଭୋଜନ ପାଇଁ କେବଳ ୨୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରମୁକ୍ତ ହେବ।
₹୧୫,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଉପହାର ଟିକସଯୋଗ୍ୟ ହେବ।
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଦରମା ଗଠନ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଟିକସ ଆଦାୟ ପଦ୍ଧତିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ।
ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଏବେ କମ୍ ଟିକସ-ଅନୁକୂଳ ହେବେ।
ଯଦି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କଠାରୁ ରିହାତି କିମ୍ବା ସୁଧମୁକ୍ତ ଋଣ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଲାଭ ଏବେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଋଣ ହାର ଆଧାରରେ ଗଣନା କରାଯିବ। ଏହା ଏପରି ଋଣକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କରଯୋଗ୍ୟ କରିବ।
ESOP କର ନିୟମ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି:
ଅଣତାଲିକାଭୁକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ
ଏହା ବିଶେଷକରି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରେ।
ଖର୍ଚ୍ଚ ମଞ୍ଜୁର ନକରିବା ପାଇଁ ସରଳ କିନ୍ତୁ କଠୋର ନିୟମ
ଟିକସମୁକ୍ତ ଆୟ ସହିତ ଜଡିତ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏବେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ:
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ
ହାରାହାରି ନିବେଶ ମୂଲ୍ୟର ୧% ସହିତ
ଯଦିଓ ଏହି ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସହଜ, ଏହା କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।