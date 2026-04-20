ଚାକିରି ଅଛି ହେଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନାହିଁ: ଏହି ୧୦ଟି ଦେଶରେ ମିଳୁଛି ‘ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି’ ସାଲାରୀ’
ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱରେ ଏପରି କିଛି ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ରୋଜଗାର ଉପରେ କୌଣସି ଆୟକର (Income Tax) ଦେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣତଃ ‘ଟ୍ୟାକ୍ସ ହେଭେନ୍’ (Tax Havens) କୁହାଯାଏ।
ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରରେ (Persian Gulf) ଅବସ୍ଥିତ ଦେଶ ବାହାରିନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆୟ ଉପରେ କୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସ ବା କର ଲାଗେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଦେଶ ୨୦୨୭ ମସିହାରୁ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ କର୍ପୋରେଟ୍ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ (ସଂସ୍ଥାଗତ ଆୟ କର) ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।
ଉତ୍ତର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ବ୍ରିଟିଶ୍ ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ବରମୁଡାରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଆୟକର ନିଆଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବଡ଼ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ବାର୍ଷିକ କାରବାର ୭୫୦ ମିଲିୟନ୍ ୟୁରୋରୁ ଅଧିକ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ କର୍ପୋରେଟ୍ ଆୟକର ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି।
କୁଏତରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆୟକର (Income Tax) ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ, ୭୫୦ ମିଲିୟନ୍ ୟୁରୋରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରୁଥିବା ବଡ଼ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ‘ଡୋମେଷ୍ଟିକ ମିନିମମ ଟପ୍-ଅପ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ’ (DMTT) ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି।
ବ୍ରିଟିଶ ଭର୍ଜିନ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଏକ କର-ମୁକ୍ତ ଦେଶ। ଏଠାରେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କୌଣସି କର୍ପୋରେଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆୟକର, ପୁଞ୍ଜି ଲାଭ ଉପରେ କର (Capital Gains) ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ।
ଏହି କ୍ୟାରିବିଆନ୍ (Caribbean) ଦେଶରେ ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆୟକର (Personal Income Tax) ଦେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଏହା ସହିତ ବାହାମାସରେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଗେନ୍ସ ଟ୍ୟାକ୍ସ (Capital Gains Tax) କିମ୍ବା କର୍ପୋରେଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ (Corporate Tax) ମଧ୍ୟ ଲାଗେ ନାହିଁ।
କେମ୍ୟାନ ଆଇଲାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆୟକର ଦେବାକୁ ପଡ଼େନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଏଠାରେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଟିକସ, ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ କିମ୍ବା କ୍ୟାପିଟାଲ ଗେନ୍ସ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭଳି କୌଣସି କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ।
ସାଉଦି ଆରବରେ ମଧ୍ୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆୟକର (Income Tax) ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ୨୦% କର୍ପୋରେଟ୍ ଟିକସ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥାଏ।
ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE) ରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆୟକର (Income Tax) ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଆୟ ୩,୭୫,୦୦୦ ଦିରହାମ୍ରୁ ଅଧିକ, ସେମାନଙ୍କୁ ୯% କର୍ପୋରେଟ୍ ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
କାତାରରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆୟକର (Income Tax) ଲାଗୁ ହୁଏନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ୧୦% କର୍ପୋରେଟ୍ ଟିକସ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥାଏ।