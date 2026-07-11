ଉତ୍ସବ ସାଜିଲା ଶୋକର ଦିନ! ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ, ପାଇଲଟ୍ ଓ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ୧୦ ମୃତ

ଉତ୍ସବ ସାଜିଲା ଶୋକର ଦିନ! ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ

By Jyotirmayee Das

Plane Crash: ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା । ମଝି ଆକାଶରେ ହଠାତ୍ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟିର ଶିକାର ହୋଇ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଉଠିଥିଲା । ଏହା ପରେ ‘ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗୋ ଏୟାର’ ର ସେସନା ୪୦୨ସି (Cessna 402C) ମଡେଲର ଏହି ଛୋଟ ପ୍ଲେନ୍‌ଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଖସିପଡ଼ିଛି ।

ଏହି ଭୟଙ୍କର ଅଘଟଣରେ ବିମାନରେ ଥିବା ପାଇଲଟ୍‌ଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ୧୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସରକାର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗୋ ଏୟାରର ସମସ୍ତ ଉଡ଼ାଣକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି ।

ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣା

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ହେବ ବଡ଼ ଅଦଳ ବଦଳ, ଲଗାତାର ପରାଜୟ ପରେ ଦଳ…

ଭୁଲିଗଲା ସମ୍ପଙ୍କ, ନିଜର ଦୁଇ ନାବାଳିକା…

ବାହାମାସର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷର ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିମାନଟି ରାଜଧାନୀ ନାସାଉର ‘ଲିଣ୍ଡେନ୍ ପିଣ୍ଡଲିଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର’ରୁ ସାନ ଆଣ୍ଡ୍ରୋସ୍ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧:୦୦ ଟାରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାର ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ଏଥିରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା ।

ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ନାସାଉର ପଶ୍ଚିମରେ ଅବସ୍ଥିତ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡ୍ରୋସ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ପ୍ଲେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିମାନଟି ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ରାସ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।

ଉତ୍ସବ ପାଲଟିଗଲା ଶୋକର ସମୁଦ୍ର

ଦୁର୍ଘଟଣା ବେଳେ ନାସାଉରେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଭବ୍ୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା । ମାତ୍ର ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ସାରା ଦେଶକୁ ଶୋକାକୁଳ କରିଦେଇଛି । ବାହାମାସର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫିଲିପ୍ ବ୍ରେଭ୍ ଡେଭିସ୍ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ବିମାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ୧୦ ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମବେଦନା

ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, “ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ବାହାମାସର ସ୍ୱାଧୀନତାର ୫୩ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଏଭଳି ଖବର ଆସିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଘାତଦାୟକ । ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନଟି ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଶୋକର ଦିନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ମୁଁ ସେହି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ।”

You might also like More from author
More Stories

ହେବ ବଡ଼ ଅଦଳ ବଦଳ, ଲଗାତାର ପରାଜୟ ପରେ ଦଳ…

ଭୁଲିଗଲା ସମ୍ପଙ୍କ, ନିଜର ଦୁଇ ନାବାଳିକା…

ମଝି ଆକାଶରେ ଅଘଟଣ! ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଉଡ଼ନ୍ତା…

ଇଂଲଣ୍ଡ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ…

1 of 27,254