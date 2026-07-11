ଉତ୍ସବ ସାଜିଲା ଶୋକର ଦିନ! ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ, ପାଇଲଟ୍ ଓ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ୧୦ ମୃତ
ଉତ୍ସବ ସାଜିଲା ଶୋକର ଦିନ! ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ
Plane Crash: ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା । ମଝି ଆକାଶରେ ହଠାତ୍ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟିର ଶିକାର ହୋଇ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଉଠିଥିଲା । ଏହା ପରେ ‘ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗୋ ଏୟାର’ ର ସେସନା ୪୦୨ସି (Cessna 402C) ମଡେଲର ଏହି ଛୋଟ ପ୍ଲେନ୍ଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଖସିପଡ଼ିଛି ।
ଏହି ଭୟଙ୍କର ଅଘଟଣରେ ବିମାନରେ ଥିବା ପାଇଲଟ୍ଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ୧୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସରକାର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗୋ ଏୟାରର ସମସ୍ତ ଉଡ଼ାଣକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି ।
ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣା
ବାହାମାସର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷର ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିମାନଟି ରାଜଧାନୀ ନାସାଉର ‘ଲିଣ୍ଡେନ୍ ପିଣ୍ଡଲିଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର’ରୁ ସାନ ଆଣ୍ଡ୍ରୋସ୍ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧:୦୦ ଟାରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାର ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ଏଥିରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା ।
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ନାସାଉର ପଶ୍ଚିମରେ ଅବସ୍ଥିତ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡ୍ରୋସ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ପ୍ଲେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିମାନଟି ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ରାସ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।
ଉତ୍ସବ ପାଲଟିଗଲା ଶୋକର ସମୁଦ୍ର
ଦୁର୍ଘଟଣା ବେଳେ ନାସାଉରେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଭବ୍ୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା । ମାତ୍ର ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ସାରା ଦେଶକୁ ଶୋକାକୁଳ କରିଦେଇଛି । ବାହାମାସର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫିଲିପ୍ ବ୍ରେଭ୍ ଡେଭିସ୍ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ବିମାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ୧୦ ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମବେଦନା
ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, “ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ବାହାମାସର ସ୍ୱାଧୀନତାର ୫୩ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଏଭଳି ଖବର ଆସିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଘାତଦାୟକ । ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନଟି ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଶୋକର ଦିନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ମୁଁ ସେହି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ।”