କେବେ ବି ଏକ୍ସପାୟରୀ ହୁଏ ନାହିଁ ଏହି ୧୦ଟି ଖାଦ୍ୟ! ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ତାଲିକାରେ ରହିଛି କାହାର ନାମ…
ଏହି ୧୦ଟି ଖାଦ୍ୟ କେବେ ବି ଶେଷ ହୁଏ ନଷ୍ଟ! ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜିନିଷ କିଣିବା ସମୟରେ, ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଥମେ ପ୍ୟାକେଜରେ ଥିବା ଶେଷ ତାରିଖ ଯାଞ୍ଚ କରୁ। କିଛି ଖରାପ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ବୋଲି ଭୟ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଦୁନିଆରେ ଏପରି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା କେବେ ଖରାପ ହୁଏ ନାହିଁ?
କିଛି ଖାଦ୍ୟ, ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ଦଶନ୍ଧି ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଶତାବ୍ଦୀ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ଯୋଗୁଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏପରି ୧୦ଟି ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯାହା କେବେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସହଜରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ।
ମହୁ: ମହୁକୁ ତରଳ ସୁନା କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ବହୁତ କମ୍ ପାଣି ଥାଏ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଜୀବାଣୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ମହୁ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଅପମିଶ୍ରିତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ରହିପାରିବ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମିଶରୀୟ କବରସ୍ଥାନରେ ଖାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ମହୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି।
ଲୁଣ: ଲୁଣ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସଂରକ୍ଷଣକାରୀ, ତେଣୁ ଏହା କେବେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଲୁଣରେ ଆୟୋଡିନ୍ କିମ୍ବା ଆଣ୍ଟି-କେକିଙ୍ଗ ଏଜେଣ୍ଟ ଭଳି ମିଶ୍ରଣ ଥାଏ, ତେବେ ଏହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ। ଶୁଦ୍ଧ ସମୁଦ୍ର ଲୁଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହାର ମୂଳ ସ୍ୱାଦ ବଜାୟ ରଖେ।
ଚିନି: ଲୁଣ ପରି ଚିନି କେବେ ବି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ କାରଣ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ କୌଣସି ଆର୍ଦ୍ରତା ନାହିଁ। ଏହା ସମୟ ସହିତ କଠିନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଗରମ କରି ପୁଣି ସହଜରେ ନରମ କରିପାରିବେ। କେବଳ ଚିନିକୁ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ କୀଟପତଙ୍ଗଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ।
ଧଳା ଚାଉଳ: ଯଦି ଆପଣ ଧଳା ଚାଉଳକୁ ଏକ ଏୟାରଟାଇଟ ପାତ୍ରରେ ଏକ ଥଣ୍ଡା, ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ୨୫ ରୁ ୩୦ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିବ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଧଳା ଚାଉଳରେ ତେଲ ନଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ।
ଶୁଖିଲା ବିନ୍ସ: ଶୁଖିଲା ବିନ୍ସ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଆର୍ଦ୍ରତା ଦୂର କରିଦେଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ଦଶନ୍ଧି ଧରି ରହିଥାଏ। ଯଦିଓ ସମୟ ସହିତ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ରନ୍ଧା ହେବାକୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିପାରେ, ତଥାପି ଏଗୁଡ଼ିକ ଖାଇବା ପାଇଁ ନିରାପଦ ରହିଥାଏ।
ଧଳା ଭିନେଗାର: ଧଳା ଭିନେଗାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏସିଡିକ୍। ଏହାର ଏସିଡିଟି ଏହାକୁ ଅପ୍ରତିରୋଧୀ, ରାସାୟନିକ ଭାବରେ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ସଫା କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୋଷେଇ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।
କର୍ଣ୍ଣଷ୍ଟାର୍ଚ: କର୍ଣ୍ଣଷ୍ଟାର୍ଚରେ ଫ୍ୟାଟ କିମ୍ବା ପ୍ରୋଟିନ୍ ନଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା କେବେବି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହା ଆର୍ଦ୍ରତାରୁ ଦୂରରେ ଏକ ଏୟାରଟାଇଟ୍ ପାତ୍ରରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ସର୍ବଦା ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ରହିଥାଏ।
ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଫି: ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଫିରୁ ସମସ୍ତ ପାଣି ବାହାର କରି ତିଆରି କରାଯାଏ। ଆର୍ଦ୍ରତା ବିନା, ଏହା ଖରାପ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ୟାକେଜ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ମିଆଦ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, କାରଣ ଏହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ।
ସୋୟା ସସ୍ :କିଣ୍ବନ ଯୋଗୁଁ, ସୋୟା ସସ୍ ନଷ୍ଟ ହେବା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିରୋଧୀ। ଯଦି ବୋତଲଟି ସିଲ୍ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ଯୋଡା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ କିମ୍ବା ସଂରକ୍ଷଣକାରୀ ଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଦଶନ୍ଧି ଧରି ରହିପାରିବ। ସମୟ ସହିତ ଏହାର ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ସମାନ ରହିଥାଏ।
ଆଲକୋହଲ: ହ୍ୱିସ୍କି, ରମ୍ ଏବଂ ଭୋଡକା ଭଳି କଠିନ ପାନୀୟରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆଲକୋହଲ ଥାଏ। ଏହି ଆଲକୋହଲ ଜୀବାଣୁକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ରୋକିଥାଏ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋତଲଟି ସିଲ୍ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏହା କେବେବି ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ଖୋଲିବା ପରେ ସ୍ୱାଦରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ।