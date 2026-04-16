ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ପାର୍ କଲା ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ସୁନା, ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ବି ନିଆଁ, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଦାମ୍!
ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢୁଛି ସୁନା-ରୂପା ଦର।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜି ୧୬ ଏପ୍ରିଲରେ ବି ଭାରତରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇବାର ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା (୧୯ ଏପ୍ରିଲ) ଯୋଗୁଁ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି।
ଆଜି ଦେଶରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ୧,୪୨୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ୧.୫୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆଜି ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ୧,୫୫,୩୬୦ ଟଙ୍କା, ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ୧,୪୨,୪୧୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ୧,୧୬,୫୨୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପର୍ବ ୧୯ ଏପ୍ରିଲରେ ପାଳନ କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ସୁନା କିଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ଉଭୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗୁଆ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
ଏହା ମନେ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ହାରଗୁଡ଼ିକରେ GST (୩%), TCS କିମ୍ବା ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡା ହେବା ପରେ, ଫାଇନାଲ ବିଲ୍ ୧୦-୧୫ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ସୁନା କିଣିବା ସମୟରେ, ସୁନାର ଶୁଦ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା BIS ହଲମାର୍କ ଦେଖନ୍ତୁ।
ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କାରଣ:
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଡଲାର ଦୁର୍ବଳ ହେବା ମଧ୍ୟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଡଲାର ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ, ଟଙ୍କା ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନା କ୍ରୟ ଅଧିକ ସୁଲଭ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଚାହିଦା ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଆଜି ଡଲାର ସୂଚକାଙ୍କରେ ୦.୧୫ ରୁ ୦.୨୦ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି।
ଆମେରିକାରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭ ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସର ଆଶା ଡଲାରର ଚାହିଦାକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏକ ନିରାପଦ ସ୍ୱର୍ଗ ନିବେଶ ଭାବରେ ଡଲାର ହୋଲ୍ଡିଂ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ନିସନ୍ଦେହରେ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ରିପୋର୍ଟ ଆଜିକାଲି ମୁଖ୍ୟ ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଛି; କିନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା ଜାରି ରହିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ସୁନାକୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ଭାବରେ ବାଜି ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଆଉନ୍ସ ପ୍ରତି ୪,୮୪୫ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଛି।
ରୂପା ମୂଲ୍ୟ:
ଆଜି ଦେଶରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୃଢ଼ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ରୂପା ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଏହାର ରେକର୍ଡ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ କାରବାର କରୁଛି। ଆଜି, ଏପ୍ରିଲ ୧୬ ତାରିଖରେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ୨,୭୦,୧୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୨,୭୦୧ ଟଙ୍କାରେ ରହିଛି।