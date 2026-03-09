ପାକିସ୍ତାନର ୧୦ ଖେଳାଳି ନିଖୋଜ, ଶାହିଦ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ- କୁଆଡ଼େ ଗାଏବ୍ ହୋଇଗଲେ କ୍ରିକେଟର!
ପିସିବିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କଲେ ଶାହିଦ ଆଫ୍ରିଦି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୧୦ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟର କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସେହି ୧୦ ଜଣ ଖେଳାଳି କୁଆଡ଼େ ଗାଏବ ହୋଇଗଲେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଶାହିଦ ଆଫ୍ରିଦି।
ପାକିସ୍ତାନୀ ଚ୍ୟାନେଲ ସାମା ଟିଭିର ଏକ ଶୋ’ରୁ ଶାହିଦ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଭିଡିଓରେ ଶାହିଦ ଆଫ୍ରିଦି ସମସ୍ତ ୧୦ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି।
ଏହି କ୍ରିକେଟରମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ:
ଶାହିଦ ଆଫ୍ରିଦି ଏକ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟିଭି ଶୋ’ରେ ପଚାରିଥିଲେ, “ଇମାମ-ଉଲ-ହକ୍ କେଉଁଠି? ପାକିସ୍ତାନର ଭବିଷ୍ୟତ ବୋଲି ବିବେଚିତ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଶଫିକ୍ କେଉଁଠି ଗଲେ? କାମରାନ ଗୁଲାମ କେଉଁଠି, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ, ‘ପାକିସ୍ତାନରେ ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି’ ନା ଅନ୍ୟ କିଛି?'”
ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ସୌଦ ଶକିଲ, ହାସନ ନୱାଜ୍, ତୈୟବ ତାହିର, ସୁଫିଆନ ମୁକିମ, ମହମ୍ମଦ ହସନୈନ, ଖୁସଦିଲ ଶାହ ଏବଂ ଆମିର ଜମାଲ – ଏହି ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଦିନେ ପାକିସ୍ତାନର ଭବିଷ୍ୟତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନେ କେଉଁଠି?
ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିଲେ, ଏବେ କୁଆଡେ ଗଲେ:
ଭାରତ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ଶାହିଦ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ପାକିସ୍ତାନ ଦଳରେ ଥିବା ନୂତନ ମୁହଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଅଭାବ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଧାରରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାଁନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ, ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟର ଭବିଷ୍ୟତ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଖେଳାଳିମାନେ କେଉଁଠି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଘରୋଇ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଧାରରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ? ଶାହିଦ ଆଫ୍ରିଦି ଭିଡିଓରେ ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
ପିସିବିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କଲେ ଶାହିଦ ଆଫ୍ରିଦି:
ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ୧୦ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପଚାରିବା ଦ୍ୱାରା ଶାହିଦ ଆଫ୍ରିଦି କେବଳ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାମଲା ନୁହେଁ ବରଂ PCBର ମନୋଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବା ପରେ, ଅହମ୍ମଦ ଶେହଜାଦ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ହାଫିଜ୍ ଭଳି ଅନ୍ୟ କ୍ରିକେଟରମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଦଳ କିମ୍ବା ଚୟନ କମିଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ କିଛି ହାସଲ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଉତ୍କର୍ଷ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେବେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ।