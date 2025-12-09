ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ, ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ IndiGo ର CEO; ଉଡ଼ାଣ ସଂଖ୍ୟା ୧୦% ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ!

ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ସେବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ, ସରକାର ବିମାନ କମ୍ପାନୀର ଶୀର୍ଷ ପରିଚାଳନାକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଙ୍ଗଳବାର(ଡିସେମ୍ବର ୯, ୨୦୨୫)ଦିନ, ଭାରତରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ସଙ୍କଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଶୀର୍ଷ ପରିଚାଳନା ସହିତ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MoCA)ରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମ ମୋହନ ନାଇଡୁଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଚିବ ସମୀର ସିହ୍ନା ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ସିଇଓ ପିଟର ଏଲବର୍ସଙ୍କୁ ଡକାଇ ଇଣ୍ଡିଗୋ ସଙ୍କଟ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଗୋର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମସ୍ୟା, ଯେପରିକି କ୍ରୁ ରୋଷ୍ଟର, ଉଡ଼ାଣ ସମୟସୂଚୀ ଏବଂ ଖରାପ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ, ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହେଉଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁବିଧାର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ବୈଠକ ସମୟରେ, ଇଣ୍ଡିଗୋର ସିଇଓ ପିଟର ଏଲବର୍ସଙ୍କୁ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମ ମୋହନ ନାଇଡୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହାତ ଯୋଡିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

EPFO ରୁ ଗୋଟିଏ ଥରରେ କେତେ ଟଙ୍କା…

ଡେରି ନ କରି ଶୀଘ୍ର ଯାଆନ୍ତୁ ଆଳଙ୍କାର ଦୋକାନ;…

ବୈଠକରେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ହେବାକୁ ଥିବା ବିମାନ ପାଇଁ ୧୦୦% ରିଫଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ବାକି ରିଫଣ୍ଡ ଏବଂ ବ୍ୟାଗେଜ ଡେଲିଭରିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ଏବଂ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଉଡ଼ାଣରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ହ୍ରାସ ଆବଶ୍ୟକ।

ବୈଠକରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଇଣ୍ଡିଗୋକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା: ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସକୁ ବିନା କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମରେ ଭଡ଼ା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା ନିୟମ ସମେତ ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଇଣ୍ଡିଗୋକୁ ଏହାର ରୁଟ୍ ସେବାକୁ ୧୦% ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଇଣ୍ଡିଗୋ ପୂର୍ବ ପରି ଏହାର ସମସ୍ତ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ କଭର କରିବା ଜାରି ରଖିବ।

ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଏହା ସୋମବାର(ଡିସେମ୍ବର ୮, ୨୦୨୫) ରେ କହିଥିଲା ​​ଯେ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମ ମୋହନ ନାଇଡୁ ମଙ୍ଗଳବାର (ଡିସେମ୍ବର ୯, ୨୦୨୫)ରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ସିଇଓ ପିଟର ଏଲବର୍ସଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଡାକି ତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ। ଏବେ, ଇଣ୍ଡିଗୋର ସିଇଓ ପିଟର ଏଲବର୍ସ ପୁଣିଥରେ ଆସନ୍ତାକାଲି (ବୁଧବାର, ଡିସେମ୍ବର ୧୦, ୨୦୨୫) ଡିଜିସିଏ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ପୃଥକ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବେ।

ବୈଠକରେ କମ୍ପାନୀ କ’ଣ କହିଲା:ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମ ମୋହନ ନାଇଡୁଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ, ଇଣ୍ଡିଗୋ ମଙ୍ଗଳବାର (ଡିସେମ୍ବର ୯, ୨୦୨୫)ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଏକ ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏକ ପରିଚାଳନାଗତ ସଙ୍କଟ ପରେ ସମସ୍ତ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଚାଲୁଛି। ଏହାର ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି, ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ବୁଧବାର (ବୁଧବାର, ଡିସେମ୍ବର ୧୦, ୨୦୨୫) ରେ ପ୍ରାୟ ୧,୯୦୦ ବିମାନ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି।

You might also like More from author
More Stories

EPFO ରୁ ଗୋଟିଏ ଥରରେ କେତେ ଟଙ୍କା…

ଡେରି ନ କରି ଶୀଘ୍ର ଯାଆନ୍ତୁ ଆଳଙ୍କାର ଦୋକାନ;…

ଲୋନ ହେଲା ଶସ୍ତା! ଏହି ୬ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ହ୍ରାସ…

ଲଞ୍ଚ ହେଲା Realme 15 Proର ଧାଁସୁ ଫୋନ,…

1 of 2,550