ହୃଦୟ ସୁସ୍ଥ ନଥିବାର ୧୦ଟି ସଙ୍କେତ: ପାଦରୁ ଚର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଦିଏ ଏହି ଲକ୍ଷଣ
ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ଏହାର ଅନେକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦିଏ। ଯଦି ଏହି ସତର୍କ ସୂଚକ ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଚିହ୍ନି ନିଆଯାଏ, ତେବେ ହୃଦରୋଗ ଏବଂ ହାର୍ଟ ଆଟାକ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବର୍ତ୍ତି ହେବ।
Heart Health: ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ଶରୀର ଏହାର ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଶରୀରରେ ଏପରି ଅନେକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦିଏ, ଯାହା ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ଶରୀର ସଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡିକ ଚର୍ମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ, ତେବେ ହୃଦୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାରୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ହୃଦୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ, ଏଠାରେ ସେହି ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯାହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ହୃଦୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ।
ହୃଦୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ସତର୍କ ସୂଚନା:
ଗୋଡ଼ କିମ୍ବା ଶରୀରର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଜାବୁଡ଼ି ହେବା ବା କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେବା (Leg Stiffness/Cramping): ବାରମ୍ବାର ଗୋଡ଼ ଧରିଯିବା, ଜାବୁଡ଼ି ହେବା କିମ୍ବା ଜଙ୍ଘ ଏବଂ ନିତମ୍ବ (buttocks) ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଜବ ଧରଣର ଜାବୁଡ଼ି ହେବା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେବା ହୃଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଗୁରୁତର ରୋଗର ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ।
ପାଦରେ ଫଳକା ବା ଘାଆ (Foot Ulcers): ଯଦି ପାଦରେ ବାରମ୍ବାର ଫଳକା ବା ଘାଆ ହେଉଛି ଏବଂ ତାହା ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଏହା ହୃଦୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିବାର ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ନିମ୍ନ ହନୁରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା (Jaw Pain): ନିମ୍ନ ହନୁରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା, ଦାନ୍ତ ଏବଂ ବେକରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଅନୁଭବ ହେବା ହୃଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଗୋଡ଼ରୁ ଲୋମ ଝଡ଼ିବା (Loss of Leg Hair): ଯଦି ହଠାତ୍ ପାଦ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ରୁ ଲୋମ ଝଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଶରୀରରେ ଖରାପ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନର ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ। ହୃଦୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଲେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ।
ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି (Weight Gain): ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଛି କିମ୍ବା ମାତ୍ର ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଓଜନରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଉଛି, ତେବେ ଏହା ହାର୍ଟ ଫେଲିଅର ର ସୂଚନା ଦେଇପାରେ।
ଗୋଡ଼ ଫୁଲିବା (Swelling in Legs): ଗୋଡ଼ ଫୁଲିବା ଶରୀରରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଜମା ହେବା (fluid retention) କାରଣରୁ ହୋଇପାରେ। ଏହା ହୃଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟାର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।
ଅହେତୁକ ଥଣ୍ଡା ଝାଳ ବାହାରିବା (Cold Sweats): ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାରଣ ବିନା ଅଚାନକ ଥଣ୍ଡା ଝାଳରେ ଭିଜିଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ହୃଦୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।
ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଅନିୟମିତ ହେବା (Irregular Heartbeat): ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଅନିୟମିତ ହେବା ହୃଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସବୁଠାରୁ ବଡ ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଏପରି ବାରମ୍ବାର ହେଉଥାଏ, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ହାତ କିମ୍ବା କାନ୍ଧରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା (Arm or Shoulder Pain): ହାତର ଉପର ଭାଗରେ କିମ୍ବା କାନ୍ଧରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ହୃଦରୋଗର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଠାତ୍ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ହୃଦଘାତର ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ।
ସବୁବେଳେ କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗିବା (Persistent Fatigue): ସର୍ବଦା କ୍ଳାନ୍ତ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରିବା ହୃଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଆଡକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରେ। ବିନା କୌଣସି କାରଣରେ ଏପରି ଅନୁଭବ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ।
ହୃଦୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାର ଉପାୟ
ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ: ଧୂମପାନ ଏବଂ ତମ୍ବାକୁ ସେବନ ହୃଦୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ।
ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ: ଦୈନିକ ଅତି କମରେ ୩୦ ରୁ ୬୦ ମିନିଟ୍ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।
ସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ ପୌଷ୍ଟିକ ଆହାର: ଖାଦ୍ୟରେ ପରିବା, ଫଳ, ବିନ୍ସ, ଡାଲି, ଲିନ୍ ମିଟ୍ (lean meat), ମାଛ, ଲୋ-ଫ୍ୟାଟ୍ ଡାଏରୀ ଉତ୍ପାଦ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶସ୍ୟ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଚର୍ବି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ।
କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ
ଲୁଣ ଏବଂ ଚିନି: ଅଧିକ ଲୁଣ କିମ୍ବା ସୋଡିୟମ୍ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହାବ୍ୟତୀତ ଅଧିକ ଚିନି, ମିଠା ପାନୀୟ, ମଦ୍ୟପାନ, ରିଫାଇନ୍ଡ କାର୍ବସ୍, ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ମିଟ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସ ଫ୍ୟାଟ୍ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ସୁସ୍ଥ ଓଜନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ: ମୋଟାପଣ ଅନେକ ରୋଗର ମୂଳ କାରଣ ଏବଂ ଏହା ହୃଦୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ତେଣୁ, ଏକ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରର ଓଜନ ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ସତର୍କତା ବାର୍ତ୍ତା (Disclaimer)
ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁ କେବଳ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଏହା କୌଣସି ବୃତ୍ତିଗତ ଚିକିତ୍ସା ପରାମର୍ଶ, ନିଦାନ (diagnosis) କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସାର ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।