Snake Repellent: ସାପଙ୍କ ପରମ ଶତ୍ରୁ ଏହି ୪ଟି ଜିନିଷ; ବୁନ୍ଦାଏ ପକାଇଲେ ଘର ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବେନି!
ପକାନ୍ତୁ ଦୁଆର ମାଡିବେନି ସାପ!
ଜଣେ ଯେତେ ବି ସାହାସୀ ହୋଇଥାଉନା କାହିଁକି ଆଖପାଖରେ ସାପ ଦେଖିଲେ ଭୟଭୀତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା । ଯେତେବେଳେ ଘରର ବଗିଚାରେ ଗୋଟିଏ ସାପ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଆପଣ ନିହାତି ଡରିଯାଉଥିବେ । ବଗିଚାରେ ଅନେକ ଗଛ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପସ୍ଥିତ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାପ ଆସିଥାନ୍ତି ।
ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି । ଯଦି ଘରେ ଏକ ବଗିଚା ଅଛି ଓ ସାପ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ । ତେଣୁ, ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏପରି କିଛି ଟିପ୍ସ, ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣ ସାପକୁ ସହଜରେ ବଗିଚା ଓ ଘରୁ ଦୂରରେ ରଖିପାରିବେ ।
ସାପକୁ ବଗିଚାରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ନାଫଥାଲିନ୍ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଘରୋଇ ଉପଚାର । ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ସାପଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଷାକ୍ତ ସାପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଘର ଚାରିପାଖରେ ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ ।
ଏଥିପାଇଁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚାରି ରୁ ପାଞ୍ଚ ନାଫଥାଲିନ୍ ଗୋଲିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ୍ କରନ୍ତୁ । ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ୍ କରିବା ପରେ, ଏଥିରେ ଏକରୁ ଦୁଇ କପ୍ ପାଣି ମିଶାଇ ଏକ ସଲ୍ୟୁସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ । ସଲ୍ୟୁସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ଗଛ, ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ । ଦୁଆର ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯେପରି ଏହାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନ ଆସିବେ । ଏହାର ପ୍ରବଳ ଗନ୍ଧ ହେତୁ ସାପମାନେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସି ପାରିବେ ନାହିଁ ।
ଆମୋନିଆ ଏକ ପଦାର୍ଥ ଯାହାର ପ୍ରବଳ ଗନ୍ଧ ସାପମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାପସନ୍ଦ । ଏହାର ବ୍ୟବହାର କେବଳ ସାପ ନୁହେଁ ବର୍ଷା ସିିଜିନରେ କୀଟପତଙ୍ଗକୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ । ଏହାର ପ୍ରବଳ ଗନ୍ଧ ହେତୁ ସାପମାନେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପଳାୟନ କରନ୍ତି ।
ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇରୁ ତିନି ଚାମଚ ଆମୋନିଆ ସହିତ ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇ କପ୍ ପାଣି ମିଶାଇ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ । ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଏକ ସ୍ପ୍ରେ ବୋତଲରେ ଭରିବା ପରେ ଏହାକୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଛ, ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ଫୁଲ ଉପରେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ ।
ଭିନେଗାର ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ବେକିଂ ସୋଡା ର ମିଶ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ତଥାପି, ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷଗୁଡିକ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ବ୍ୟତୀତ, ବଗିଚାକୁ ସର୍ବଦା ସଫା ରଖନ୍ତୁ । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସାପମାନେ ବହୁତ କ୍ୱଚିତ୍ ଆସନ୍ତି ।
ସାପକୁ ବଗିଚାରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ଡାଲଚିନି ତେଲ ମଧ୍ୟ ଏକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଘରୋଇ ଉପଚାର । ଏହି ପ୍ରବଳ ଗନ୍ଧ ହେତୁ ସାପମାନେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲନ୍ତି ନାହିଁ।
ଏଥିପାଇଁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ତିନି କପ୍ ପାଣି ସହିତ ଦୁଇ ଚାମଚ ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ଡାଲଚିନି ତେଲ ମିଶାଇ ଏକ ସଲ୍ୟୁସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଓ ଏହାକୁ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଏହାର ବ୍ୟବହାର ସହିତ ବର୍ଷା କୀଟ ମଧ୍ୟ ବଗିଚାରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଓନିଅନ ତେଲ କିମ୍ବା ରସୁଣ ତେଲ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।
ସାପକୁ ଘରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସଲଫର ପାଉଡର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ପାଉଡର ମିଶ୍ରଣ ଆକାରରେ ତିଆରି କରି ଉଦ୍ଭିଦ ସହିତ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ସାପ ଆସେ ନାହିଁ ।