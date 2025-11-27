ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ ୧୦ ବର୍ଷ ଜେଲ, ମାଗଣା ରାସନ ଏବଂ ପାଣି କରାଯିବ ବନ୍ଦ… ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେଲା ନୂଆ ଆଇନ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସାମ ବିଧାନସଭା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଛି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ରାଜ୍ୟରେ ବହୁବିବାହ (ଏକାଧିକ ବିବାହ)କୁ ଆଇନଗତ ଅପରାଧ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ଏହି ନୂତନ ଆଇନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ବହୁବିବାହ ନିଷେଧ ବିଲ୍ ୨୦୨୫ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ବ ବିବାହକୁ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ନ ଭାଙ୍ଗି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଏକ ଅପରାଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଜରିମାନା ଉଭୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ।
ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ବିଲ୍ ଆସାମରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆଇନଗତ ସଂସ୍କାରର ଆରମ୍ଭ। ଆମର ଆଇନ ଇସଲାମ ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସମାନ ନାଗରିକ ସଂହିତା (UCC) ଉପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ସମାନ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ବିଧାନସଭା ପୂର୍ବରୁ ସମାନ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିସାରିଛି। ସମାଜରେ ସମାନତା ଆଣିବା ଏବଂ ମହିଳା ଅଧିକାରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ।”
ଏହି ଆଇନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆସାମରେ ବହୁବିବାହ ଏବଂ ବହୁପତ୍ନୀ ପ୍ରଥାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ ଏବଂ ସମାପ୍ତ କରିବା। ବିଲର ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଷଷ୍ଠ ଅନୁସୂଚୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ କୌଣସି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଏହି ଆଇନର ପରିସର ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବ।
ଯଦି ଜଣେ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହିତ ହୋଇଥିବେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଜଣେ ଜୀବିତ ପତି କିମ୍ବା ପତ୍ନୀ ଥିବେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଛାଡପତ୍ର ହୋଇନଥିବ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ରଦ୍ଦ ହୋଇନଥିବ। ତେବେ ସେ ଦ୍ଵିତୀୟ ବିବାହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।
ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କଲେ କ’ଣ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ: ଏହି ବିଲ୍ ରେ ବହୁବିବାହକୁ ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ସାତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଏବଂ ଜରିମାନା ଭୋଗିବେ।
ବିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ବିବାହକୁ ଲୁଚାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ୧୦ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଏବଂ ୧.୫ ଲକ୍ଷ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ବାରମ୍ବାର ଅପରାଧ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦଣ୍ଡର ଦୁଇଗୁଣ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ।
ବିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରାମ ମୁଖ୍ୟ, ପିତାମାତା କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ଅଭିଭାବକ ଅସତ୍ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତି କିମ୍ବା ଜାଣିଶୁଣି ବହୁବିବାହରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଏବଂ ୧ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ।
ମିଳିବନି ରାସନ: ନୂତନ ଆଇନ ବହୁବିବାହ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବାରୁ ବାରଣ କରିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେବାରୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯିବ।
ଏହି ବିଲ୍ ପୀଡିତା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ, ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ , ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୁଏ। ଆସାମ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ଆଇନ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା।