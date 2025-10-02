ଏଣିକି ୧୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ନୁହେଁ କଏନରେ ହେବ କାରବାର, ଜାଣନ୍ତୁ ଦେଶରେ କେତେ ପ୍ରକାର କଏନ୍ ହେଉଛି ବ୍ୟବହାର
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ସରକାର ସମ୍ପ୍ରତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (RSS)ର 100ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 100 ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ଏକ ଡାକ ଟିକେଟ୍ ଜାରି କରି ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିଲ୍ଲୀର ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉଭୟ ଜିନିଷକୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ଡାକ ଟିକେଟ୍ ର ଗୁରୁତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ଧାତୁ ଖଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶପ୍ରେମ ଏବଂ ସେବାର ପ୍ରତୀକ। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାରତରେ କେତେ ମୁଦ୍ରା ଉପଲବ୍ଧ?
ଭାରତରେ କେତେ ମୁଦ୍ରା ଉପଲବ୍ଧ
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭାରତରେ 50 ପଇସାରୁ 20 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନରେ ଅଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 1 ଟଙ୍କା, 2 ଟଙ୍କା, 5 ଟଙ୍କା ଏବଂ 10 ଟଙ୍କା ମୁଦ୍ରା ସାଧାରଣତଃ ବଜାରରେ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାରବାରରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। 20 ଟଙ୍କା ମୁଦ୍ରା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଦ୍ରା ଲାଭ କରୁଛି।
50 ପଇସା ମୁଦ୍ରା ଏବେବହୁତ କମ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ଏହା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ବୈଧ ରହିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହାକୁ ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ କାରବାରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।
ସରକାର ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ କରିନାହାଁନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାର ଆଇନଗତ ଟେଣ୍ଡର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରହିଛି। 75, 90, 125, 150 ଏବଂ 1000 ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତଥାପି, ଏହି ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ କାରବାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ନାହିଁ।
100 ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରା ଉନ୍ମୋଚିତ
ସମ୍ପ୍ରତି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (RSS) ର 100 ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ 100 ଟଙ୍କାର ସ୍ମାରକୀ ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ଏକ ଡାକ ଟିକେଟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ।
ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଥିଲା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମୁଦ୍ରାରେ ଭାରତ ମାତାର ପ୍ରତିଛବି ଥିଲା। ଏହି ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରଣ ଏହା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ମୁଦ୍ରାରେ ଭାରତ ମାତାର ପ୍ରତିଛବି ରହିଛି। ମୁଦ୍ରାଟି ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭାରତ ମାତାର ପ୍ରତିଛବି ବହନ କରେ, ଯାହା ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ RSS ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।