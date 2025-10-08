ଜାଣନ୍ତି ୧୦୦ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ କେତେ ହେବ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ
ପ୍ରତିବର୍ଷ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟ ଅଧ୍ୟୟନ, ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଜାଣିବା ଯେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ 100 ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା କେତେ ହୋଇଥାଏ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଅକ୍ଟୋବର 9 ଏବଂ 10 ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ କରିବେ। 2012 ପରେ ଏହା କୌଣସି ଭାରତୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତର ପ୍ରଥମ ଘଟଣା। ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଉପ-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରିଚାର୍ଡ ମାର୍ଲେସଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଏହି ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି।
ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ସେ ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସୂଚନା ଆଦାନପ୍ରଦାନ, ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମିଳିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବେ।
ଏହି ଗସ୍ତ ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତା (CSP) ର ପଞ୍ଚମ ବାର୍ଷିକୀ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟ ଅଧ୍ୟୟନ, ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଜାଣିବା ଯେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ 100 ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା କେତେ ହୋଇଥାଏ
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମୁଦ୍ରା
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଡଲାର ହେଉଛି ସରକାରୀ ମୁଦ୍ରା। ଏହାକୁ AUD ଭାବରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରାଯାଏ, ଯେପରି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାକୁ INR ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଦ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ନିଜସ୍ୱ ମୁଦ୍ରା ନଥିଲା।
୧୭୮୮ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କଲେ, ମୁଦ୍ରା ଅଭାବରୁ ଲୋକମାନେ ବଦଳ ପ୍ରଣାଳୀ କିମ୍ବା ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ, ସ୍ପାନିସ୍ ଡଲାର ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ୍ ଡଲାର ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା।
ପରେ, ବ୍ରିଟେନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ବ୍ରିଟିଶ୍ ପାଉଣ୍ଡକୁ ସରକାରୀ ମୁଦ୍ରା ଘୋଷଣା କଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଲାଚଲାନ୍ ମ୍ୟାକ୍ୱାରି ସ୍ପାନିସ୍ ଡଲାରକୁ ଅଧା କରି ଦୁଇଟି ମୁଦ୍ରା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ବାହ୍ୟ ଅଂଶକୁ ହୋଲି ଡଲାର ଏବଂ ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଡମ୍ପ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଦ୍ରା ହୋଇଥିଲା।
ନୂତନ କମନୱେଲ୍ଥ ମୁଦ୍ରା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ୧୯୧୦ ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ୍ ପାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ୧୯୩୦ ଦଶକରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏହାର ଅର୍ଥନୈତିକ ନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲା।
ଏହାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୧୪ ଫେବୃଆରୀ, ୧୯୬୬ ରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ପୁରୁଣା ମୁଦ୍ରାକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ଡଲାର ସହିତ ବଦଳାଇଲା। ଏହା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ଡଲାରର ଆରମ୍ଭକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିଥିଲା।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ୧୦୦ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ?
ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ୧୦୦ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା କେବଳ ୧.୭୧ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଡଲାର ସହିତ ସମାନ। ଏହା ଦୁଇ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଏ।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମୁଦ୍ରା ବିଷୟରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ୧୯୮୮ ମସିହାରେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଥିଲା ଯିଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ଜାରି କରିଥିଲା। ଏହି ନୋଟଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ୧୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମୁଦ୍ରାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ନୋଟ୍ ଉପରେ ହୋଲୋଗ୍ରାମ୍ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥାଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ କପି କିମ୍ବା ନକଲି କରିବା ଅସମ୍ଭବ କରିଥାଏ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ସର୍ବଦା ଏକ କଙ୍ଗାରୁ କିମ୍ବା ଏମୁ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଦେଶର ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ।