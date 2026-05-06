ଆମେ ହାରିନାହୁଁ, ଜନମତ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି; ପୁଣି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଫେରିବୁ
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ: ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପରେ ସେ ନିଜର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି)ର ଏହି ବଡ଼ ବିଜୟ ଜନମତ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଜେପି, ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳଙ୍କ ଏକ ମିଳିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ସେ ଜିଦ୍ ଧରି କହିଛନ୍ତି।
କାଳିଘାଟସ୍ଥିତ ନିଜ ବାସଭବନରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, “ଯଦି ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ହାରିନାହୁଁ, ତେବେ ମୁଁ କାହିଁକି ରାଜଭବନ ଯିବି? ମୁଁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି ଇସ୍ତଫା ଦେବି? ଆମେ ହାରିନାହୁଁ। ଏହା ଆମକୁ ପରାଜିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଜବରଦସ୍ତି ପ୍ରୟାସ। ଆମର ଶହେଟି ଆସନକୁ ଲୁଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଲଢ଼େଇ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥିଲା।” ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ୨୯୪ ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ବଙ୍ଗଳା ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପି ୨୦୭ଟି ଆସନ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଟିଏମସି ମାତ୍ର ୮୦ଟି ଆସନ ପାଇଛି।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ବଙ୍ଗଳା ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମେ ୭ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ବିଜେପି ମେ ୯ ତାରିଖରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି, ତେଣୁ ନୂତନ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କୁ (ମମତାଙ୍କୁ) କାମଚଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବାକୁ କହିବେ କି ନାହିଁ, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି।
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, “ସରକାରୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆମକୁ ହରାଇ ଦେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୈତିକ ଭାବେ ଆମେ ହିଁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛୁ। ମୁଁ ଏବେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବି ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଲଢ଼ିପାରିବି। ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭାବେ ରାସ୍ତାରୁ ଆସିଥିଲି ଏବଂ ସେଇଠି ରହି ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବି।”
୭୧ ବର୍ଷୀୟା ବାନାର୍ଜୀ ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ନେତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ପୁଣି ଫେରିବୁ। ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ହରିୟାଣା, ବିହାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନେ ଏହିପରି ଭାବେ ଜିତିଥିଲେ। ସେମାନେ ଭୋଟ୍ ଗଣତି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ହାଇଜାକ୍ କରି ନେଇଥିଲେ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଯଦି ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଜିତିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୨୦୦ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗଣତି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ କବଜା କରିନେଲେ। ସେମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଆମର କାଉଣ୍ଟିଂ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ।”
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ, ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ, ଆଇ. କେ. ଗୁଜରାଲ ଏବଂ ଏଚ୍. ଡି. ଦେବଗୌଡ଼ାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଖିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ଏମିତି କିଛି ଦେଖି ନଥିଲି। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ଏକ ଦଳ କ’ଣ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ? ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ସାଥ ଦେଉନି, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପକ୍ଷପାତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦଳର ଶାସନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କ’ଣ କରିପାରିବେ? ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ଭୁଲ୍ ସନ୍ଦେଶ ଯାଉଛି।”
ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଟିଏମସି (TMC) କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଦମନଲୀଳା ଚଳାଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ନିର୍ବାଚନର ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ଏପରିକି ଆଇଏଏସ (IAS) ଏବଂ ଆଇପିଏସ (IPS) ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବଦଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ଦଳର ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଛିଲେ।”
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ୯୦ ଲକ୍ଷ ନାମ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ଗଲୁ ଏବଂ ୩୨ ଲକ୍ଷ ନାମ ପୁଣି ଯୋଡ଼ା ଗଲା। ସେମାନେ ଏକ ଅତି ଅପରିଷ୍କାର, ଖରାପ ଏବଂ କପଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳ ଖେଳିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ଖରାପ ନିର୍ବାଚନ କେବେ ଦେଖି ନଥିଲି।”
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମେତ ବିରୋଧୀ ‘ଇଣ୍ଡିଆ’ (INDIA) ମେଣ୍ଟର ଶୀର୍ଷ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କ ଦଳ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ” ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠାକୁ ଆସିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଏହି ଏକତା ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, “ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ମୁଁ ‘ଇଣ୍ଡିଆ’ ଟିମ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବି। ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ପଦବୀ କିମ୍ବା ଚୌକି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏବଂ ଜଣେ ମୁକ୍ତ ପକ୍ଷୀ ପରି। ମୁଁ ମୋର ସାରା ଜୀବନ ଜନସେବାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବି।”
ଭୋଟ୍ ଗଣତି ସମୟରେ ବିଜେପି ଆଗୁଆ ଥିବା ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ମରାଯାଇଥିବା, ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଏବଂ ଗାଳିଗୁଲଜ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ବାନାର୍ଜୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗଣତିରେ ବିଜେପି ଜିତୁଥିବା କୁହାଗଲା, ସେତେବେଳେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଗଣତି କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରକୁ ପଶି ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏପରିକି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଗଲା ନାହିଁ। ଜଗୁବଜାର ନିକଟରେ ସେମାନେ ମୋ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭବାନୀପୁର ଆସନ ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଗଣତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ସେଠାରେ ସିଆରପିଏଫ୍ (CRPF) ମୋତେ ଅଟକାଇଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣତି ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଥିଲି।”
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, “ସେମାନେ ମୋତେ ଗଣତି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବାହାରକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ। ମୋତେ ଗୋଇଠା ମରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗାଳିଗୁଲଜ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କେବଳ ଜଣେ ମହିଳା ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ମଣିଷ ଭାବରେ ଅପମାନିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆମର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସହ କ’ଣ ଘଟୁଥିବ, ତାହା ମୁଁ କଳ୍ପନା କରିପାରୁଛି। ଦଳ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଅଛି। ଆମର ଶହ ଶହ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରାଯାଉଛି। ଏପରିକି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ସମୁଦାୟର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଯାଉ ନାହିଁ।”
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସାଂସଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ କମିଟି (fact-finding committee) ଗଠନ କରିବୁ। ସେମାନେ ଆମର ସମସ୍ତ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଅଭିଷେକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣ ଆମକୁ ଏପରି ଭାବେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହା କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇତିହାସ ନିଜକୁ ଦୋହରାଇଥାଏ।”
ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଉତ୍ତର ଦେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ (CEO) ମନୋଜ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ। ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି, “ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ କାହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଏଭଳି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ପାଇନାହିଁ।”
ବଙ୍ଗଳା ବିଜେପି ସଭାପତି ଶମୀକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କ ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “କୌଣସି ବି ଦଳର କେହି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପୋଲିସ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର, ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି। ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହିଂସାମୁକ୍ତ ଥିଲା। ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଏହା ହିଁ ଚାହୁଁଛି।”