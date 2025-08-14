(ଭିଡିଓ) ୧୦୫ ବର୍ଷରେ ଜେଜେମା’ଙ୍କ ପାଖରେ ଜୱାନୀ ବି ମାରୁଛି ଫେଲ୍‌, ଲୋକେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ…

୧୦୫ ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ଆଜି ବି ଫିଟ୍‌।

By Rojalin Mishra

ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। କିଛି ଭିଡିଓକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଜଣେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏହା କିପରି ହୋଇପାରେ।

ଏବେ ଏପରି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ପାଣିରେ ପହଁରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କ ବୟସ ୧୦୫ ବର୍ଷ। ୧୦୫ ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ଆଜି ବି ଫିଟ୍‌। ପାଣିରେ ଜଳପରୀ ଭଳି ପହଁରୁଛନ୍ତି।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ଜଣକ ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧି ଏକ ବଡ଼ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି।

ତା’ପରେ ସେ ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ପହଁରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପହଁରିବା କୌଶଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣେ ବୃତ୍ତିଗତ ପହଁରିବା ଭଳି।

କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ଜଣକ ପୋଖରୀ ମଝିରେ ବୁଡ଼ୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି

 

ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ତାଙ୍କ ଫିଟନେସର ରହସ୍ୟ କହିଥିଲେ

ବଢ଼ୁଥିବା ବୟସ ସହିତ ଅନେକ ରୋଗ ଧରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ, ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ତାଙ୍କ ଫିଟନେସର ରହସ୍ୟ କହିଥିଲେ।

ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ନନ୍‌-ଭେଜ୍ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ସତୁ ପିଅନ୍ତି ଏବଂ ଫିଟ୍ ରୁହନ୍ତି।

ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୮୭ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଭିଡିଓଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି।

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିବା ଉଚିତ, ଆମେ ୩୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ।

ଅନ୍ୟ ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, ବୟସ କେବଳ ଏକ ସଂଖ୍ୟା, ଏହା ସବୁକିଛି ଫିଟନେସ୍ ବିଷୟରେ।

ତୃତୀୟ ୟୁଜର ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କ ବୟସ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଭଲ ପହଁରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ୧୦୫ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ୮୦ ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି।

