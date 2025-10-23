ଓଡ଼ିଶାରେ ୧୦୮ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ପରିଚାଳନାରେ ଏମ୍ରୀ ଗ୍ରୀନ ହେଲଥ ସର୍ଭିସେସକୁ ପୂରିଲା ବର୍ଷେ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏମ୍ରୀ ଗ୍ରୀନ ହେଲଥ ସର୍ଭିସେସ ଓଡ଼ିଶାରେ ୧୦୮ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ଏହାର ଏକ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛି। ଏମ୍ରୀ ଗ୍ରୀନ୍ ହେଲଥ ସର୍ଭିସେସ୍ ୨୦୦୫ ମସିହାରୁ ଭାରତରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ରୋଗୀ ପରିବହନ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ସଂସ୍ଥା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି।

ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହଭାଗୀତାରେ IPTHHS-II ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ୧୦୮ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା, ୧୦୮ ରେଫରାଲ୍ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା (ଜନନୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ) ଏବଂ ୧୦୪ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ପରିଚାଳନା କରୁଛି।

ଓଡ଼ିଶା ସହିତ, ଏହା ୧୬ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ୬୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।

୨୦୧୩ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ୨୨୧ ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ନେଇ ଏହି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶାରେ ୮୬୦ ଟି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ୫୦୦ ଟି ଜନନୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ୬ ଟି ବୋଟ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଛି। ୨୦୧୩ ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧ କୋଟି ୩୨ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲୋକ ସେବା ପାଇଥିବା ବେଳେ,ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏମ୍ରୀ ଗ୍ରୀନ୍ ହେଲଥ ସର୍ଭିସେସ୍ ୧୦୮ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ୧୪,୮୪,୦୨୭ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ୩୬,୮,୭୩୩ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି।

ଏହି ଅବସରରେ ୧୦୮ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତଥା ଏମ୍ରୀ ଗ୍ରୀନ୍ ହେଲଥ ସର୍ଭିସେସ୍ ର ରାଜ୍ୟମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୀ ସବ୍ୟସାଚୀ ବିଶ୍ଵାଳ କହିଛନ୍ତି,୧୦୮ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜୀବନଧାରାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି।

ଏହି ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଦୈନିକ ୫ ରୁ ୬ ହଜାର ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ରୋଗୀଙ୍କୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଏବଂ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ପହଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ରହିଛୁ ଏବଂ ଏହି ସେବା କିପରି ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ହୋଇ ପାରିବ ସେ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛୁ।

