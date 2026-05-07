ଡିଏମ୍କେ ବା ଏଆଇଏଡିଏମକେ ସରକାର ଗଠନ କଲେ; ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରନ୍ତି ଟିଭିକେର ୧୦୮ ବିଧାୟକ
ଯଦି ଡିଏମକେ କିମ୍ବା ଏଆଇଏଡିଏମକେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତାହାହେଲେ ଟିଭିକେ ନିଜର ସମସ୍ତ ୧୦୮ ବିଧାୟକ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଭଳି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି
ଚେନ୍ନାଇ: ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତି ଏବେ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ସଂଖ୍ୟ ଗରିଷ୍ଠ ଖେଳକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଅଙ୍କ କଷାରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏପରି ସମୟରେ ବିଜୟଙ୍କ ଟିଭିକେ ଖେଳୁଛି ଭାବପ୍ରବଣତାର ଖେଳ।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଯଦି ଡିଏମକେ କିମ୍ବା ଏଆଇଏଡିଏମକେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତାହାହେଲେ ଟିଭିକେ ନିଜର ସମସ୍ତ ୧୦୮ ବିଧାୟକ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଭଳି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ବହୁମତ ସଂଖ୍ୟା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ଟିଭିକେ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି। ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିକୁ ଅଧିକ ରୋମାଞ୍ଚକର କରିପାରେ।
ଟିଭିକେ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ, ଯଦି ଡିଏମ୍କେ କିମ୍ବା ଏଆଇଏଡିଏମକେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି କରନ୍ତି, ତେବେ ଟିଭିକେର ସମସ୍ତ ୧୦୮ ବିଧାୟକ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେବେ। ଟିଭିକେର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଟିଭିକେ ପାଖରେ ବହୁମତ ନଥିବା କାରଣରୁ ଡିଏମ୍କେ ପକ୍ଷରୁ ଏମ.କେ. ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି।
ତାମିଲନାଡୁରେ କଂଗ୍ରେସ ଟିଭିକେକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଦଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଟିଭିକେକୁ କୌଣସି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ମିଳିନାହିଁ। ଟିଭିକେ ପକ୍ଷରୁ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଟିଭିକେ ସମର୍ଥନ ଜୁଟାଇବାରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଡିଏମ୍କେ ବେଶ୍ ସକ୍ରିୟ ହେଉଥିବା ନଜର ଆସୁଛି। ଏଆଇଏଡିଏମକେ ଶିବିରରେ ମଧ୍ୟ ହଲଚଲ ତେଜିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟିଭିକେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଯେ, ଡିଏମ୍କେ ଓ ଏଆଇଏଡିଏମକେ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଗଠନରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମିଳିମିଶି କାମ କରୁଛନ୍ତି।