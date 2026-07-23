ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା: ବାପାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀରେ ପୁଅ ମୃତ, ମାଆ ପିଇଦେଲେ ବିଷ
ଗୁରୁବାର ସୋମୁଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ ଥିଲା। ଘରେ ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ତେଣୁ ସୋମୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇନଥିଲେ
କଟକ: ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା। ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀରେ ବିଷ ପିଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ପୁଅ। ଏକଥା ଜାଣିବା ପରେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ ମାଆ। ସେ ମଧ୍ୟ ବିଷ ପିଇଦେଲେ। ଏବେ ସେ ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ୍ ବେଡ଼ରେ। ଏପରି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଜଗତପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି।
ଜଗତପୁର ଥାନା ହାତିଖଣା ଗାଁର ସ୍ୱର୍ଗତ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଆୟୁଷ୍ମାନ ସାହୁ ଓରଫ ସୋନୁ। ସେ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିରର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ସେ ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ନିକଟରେ ସେ ଏକ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇ କନିଷ୍ଠ ବର୍ଗରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଗୁରୁବାର ସୋମୁଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ ଥିଲା। ଘରେ ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ତେଣୁ ସୋମୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇନଥିଲେ। ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୯ଟା ସମୟରେ ସେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଦେଖୁଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ମା’ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ମୋବାଇଲ ଲୁଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ରାଗିଯାଇ ସୋମୁ ଘରେ ଥିବା କୀଟନାଶକ ପିଇ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ପରିବାର ଲୋକେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରି ତାଙ୍କୁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜଗତପୁରରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ଏକମାତ୍ର ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ତାଙ୍କ ମାଆ। ସେ ମଧ୍ୟ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି।