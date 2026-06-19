ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଦର୍ଶନ କରାଇବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା ; ୫ ଦିନରେ ୧୧ ଗିରଫ
ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂହ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଠକାମିର ଶିକାର ନହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।
ପୁରୀ : ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇଦେବା ନାଁରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୁରୀ ପୋଲିସ ୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୧୧ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଦେବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଏକାଧିକ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଏହି ଗିରଫଦାରୀ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଦର୍ଶନ କରାଇଦେବାକୁ କହି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ପୁରୀ ଏସପି (ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଲିସ) ପ୍ରତୀକ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏଭଳି କୌଣସି ଠକାମିର ଶିକାର ନହେବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ସହ ଅଧିକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମୁତୟନ କରିଛି। ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯେପରି ସହଜ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରବେଶ ପଥ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପରିସର କିମ୍ବା ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନଜରକୁ ଆସିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ତୁରନ୍ତ ଜଣାଇବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି।