“ଆମ ଘର କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିଲ ?” ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ୧୧ ବର୍ଷିୟ ରାଧିକାର ପ୍ରଶ୍ନ, କୁନି ଝିଅର ଚିଠି ଦେଖି କାନ୍ଦି ପକେଇବେ ଆପଣ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ୧୧ ବର୍ଷିୟ ରାଧିକାର ପ୍ରଶ୍ନ, କୁନି ଝିଅର ଚିଠି ଦେଖି କାନ୍ଦି ପକେଇବେ ଆପଣ
Nepal Girls Letter: ନେପାଳର ରାଜଧାନୀ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ଚାଲିଥିବା ବ୍ୟାପକ ଉଚ୍ଛେଦ ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟରେ ୧୧ ବର୍ଷିୟ କୁନି ଝିଅ ରାଧିକା ମହତୋଙ୍କ ହାତଲେଖା ଚିଠି ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲେନ୍ ଶାହାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏହି ଚିଠିରେ ରାଧିକା ନିଜର ବାସହରା ହେବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।
ଭୋଟ୍ ଦେଲୁ, ବଦଳରେ କ’ଣ ମିଳିଲା?
ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ରାଧିକା ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମ ପରିବାର ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଆପଣ ଆମ ଘର କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ? ଆମେ ଏବେ କେଉଁଠି ରହିବୁ ଓ କେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ?” ତେବେ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଥାପାଥାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ରାଧିକାଙ୍କ ପରିବାର ଏବେ ଘର ହରାଇ ୭୫ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ୍ ଯିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି।
୧୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସହରା
ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କାଠମାଣ୍ଡୁର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରାୟ ୧୫ ହଜାର ଭୂମିହୀନ ଲୋକଙ୍କୁ ହଟାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ ୪୦୦୦ ଅସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ମାଣକୁ ପ୍ରଶାସନ ଧୂଳିସାତ୍ କରିଛି। ସରକାରଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା, ଏହି ଘରଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ ଜମି ଓ ନଦୀ କୂଳରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିନା କୌଣସି ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହି ଉଚ୍ଛେଦକୁ ନେଇ ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ
ଏହି ସଙ୍କଟ ବଢ଼ିବା ପରେ ନେପାଳ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ କୁମାର ରେଗମୀ ଏବଂ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ବେଞ୍ଚ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଉଚିତ୍ ଥଇଥାନ ଯୋଜନା ବିନା କାହାକୁ ବି ହଟାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଇନଗତ ହେବା ସହ ନାଗରିକଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଜରୁରୀ। ବିନା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଏକ ମାନବୀୟ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବୋଲି କୋର୍ଟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।
କାଠମାଣ୍ଡୁରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅସନ୍ତୋଷ ଏବେ ପୋଖରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମଶାଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ହଜାର ହଜାର ଛୋଟ ପିଲା ଓ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଛି।