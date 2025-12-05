SBIର ଏହି ସ୍କିମ୍ କରିବ ଧନୀ, ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବ ୧୧୦୦୦! ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ମିଳିବ ଲାଭ…
SBI Scheme: ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଅନେକ ଲୋଭନୀୟ ସ୍କିମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥାଏ SBI। ଏଭଳି ଏକ ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ୧୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି।
SBI Account: ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସମୟ ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଲୋଭନୀୟ ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରାଯଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ହିଁ ଏକ ଯୋଜନା ଆଣିଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଜିର ଏହି ଆର୍ଟିକଲ୍ରେ ଏସ୍ବିଆଇର ଏହି ଯୋଜନା ବା ସ୍କିମ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ଯଦି ଆପଣ ବି ଜଣେ ଏସ୍ବିଆଇ ଗ୍ରାହକ ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି ଏସ୍ବିଆଇ। କାରଣ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସୁବିଧାଜନକ ସ୍କିମ୍ ଘୋଷଣା କରିଥାଏ। ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ୍ରେ ସଞ୍ଚୟ ହେଉ ଅବା ଦୀର୍ଘ ମିଆଦି ସଞ୍ଚୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେଇ ଆସିଛି।
ନିକଟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଲୋଭନୀୟ ସ୍କିମ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଏସ୍ବିଆଇ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ପକ୍ଷରୁ ୧୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ରେ ଜମା ହେବ। ତେବେ କିଭଳି ଏତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ପାଇ ପାରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ।
ଏହି ଯୋଜନା ହେଉଛି ଏସ୍ବିଆଇର ସ୍ବଳ୍ପ ସଞ୍ଜୟ ଯୋଜନା ବା RD ସ୍କିମ୍। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ନିୟମିତ ଅନ୍ତରାଳରେ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ରାଶି ବ୍ୟାଙ୍କ୍ରେ ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିୟମିତ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ୧୧୦୦୦ ଟଙ୍କା କିଭଳି ପାଇବେ।
SBIର ସ୍ବଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ନିବେଶ ରାଶି ଖୁବ୍ କମ୍ ଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ନିବେଶ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଆନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଏହାର ହିସାବ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯଦି ପ୍ରତି ମାସରେ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି ତେବେ ଏକ ବର୍ଷରେ ଏହା ୧୨୦୦୦ ହେବ।
ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୬୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜମା ହେବ। ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ୬.୫ ସୁଧହାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି ସୁଧହାର ହିସାବ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୧୦୯୮୯ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋଟ ସଞ୍ଚୟ ଓ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ୭୦,୯୮୯ ହେବ। ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ୧୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଭ କରି ପାରିବେ।