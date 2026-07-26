୧୧୪ ରାଫେଲ୍ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଭରସାରେ ଭାରତ
ଭାରତର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ୧୧୪ଟି ରାଫେଲ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କିଣିବା ଚୁକ୍ତି ନେଇ ଫ୍ରାନ୍ସ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର ଲେଟର ଅଫ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ (LoR)ର ଉତ୍ତର ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହା ଭାରତର ବଡ଼ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ରୟ ଯୋଜନାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଫ୍ରାନ୍ସ ଠାରୁ ୧୧୪ଟି ରାଫେଲ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କିଣିବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା ନିଜର ଅଧିକାରିକ ଉତ୍ତର ଦେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ଭାରତ ଏହି ବଡ଼ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଲେଟର ଅଫ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ (LoR) ପଠାଇଥିଲା।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଭାରତର ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ନେଇଛି। ଫ୍ରାନ୍ସର ଉତ୍ତର ମିଳିବା ପରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିମାନର ଦାମ, ନିର୍ମାଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶର୍ତ୍ତ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଏହି ଚୁକ୍ତି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ। ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ରମୁଖ ବିମାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଦାସଲ୍ଟ ଏଭିଏସନ୍ (Dassault Aviation) ଏକ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ସହ ମିଶି ଭାରତରେ ୯୪ଟି ରାଫେଲ୍ ବିମାନ ତିଆରି କରିବ।
ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହି ରାଫେଲ୍ ବିମାନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଛି। ପୁରୁଣା ମିଗ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେବାରୁ ବାହାର କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହ ଦେଶୀୟ LCA Mark-1A ଓ LCA Mark-2 ବିମାନ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାରୁ ବାୟୁସେନାକୁ ନୂଆ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଓ ନୌସେନା ପାଇଁ ମୋଟ ୬୨ଟି ରାଫେଲ୍ ବିମାନର ଅର୍ଡର ରହିଛି। ଆଉ ୧୧୪ଟି ରାଫେଲ୍ ଯୋଡି ହେଲେ ଭାରତ ପାଖରେ ମୋଟ ରାଫେଲ୍ ବିମାନ ସଂଖ୍ୟା ୧୭୬କୁ ବଢ଼ିଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନୌସେନା ଆହୁରି ୩୧ଟି ରାଫେଲ୍ ବିମାନ ନେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଏହା ପୂରଣ ହେଲେ ଭାରତରେ ରାଫେଲ୍ ବିମାନ ସଂଖ୍ୟା ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ।
୨୦୨୪ରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ରାଜେଶ କୁମାର ସିଂହ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ବିଶେଷ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ ବାୟୁସେନାକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ଉପରେ କାମ ଚାଲିଛି।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରିଷଦ (DAC) ପ୍ରାୟ ଚାରି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାଇଁ ୧୧୪ଟି ରାଫେଲ୍ ବିମାନ କିଣିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଥିଲା।