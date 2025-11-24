ମହିଳାଙ୍କ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ଠାରୁ ୧ ବର୍ଷରେ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ.. ଜାଣନ୍ତୁ ନୂତନ ଲେବର୍ କୋଡ଼ରେ କ’ଣ କ’ଣ ବଦଳିଛି
New Labour Code: ଶ୍ରମ ସଂସ୍କାର ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ଚାରୋଟି ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତା ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚାରୋଟି ଶ୍ରମ ସଂହିତା ହେଉଛି ମଜୁରୀ ସଂହିତା, ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କ ସଂହିତା, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ସଂହିତା ।
ଏହି ସଂହିତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦ୍ୱାରା ୨୯ଟି ପୁରୁଣା ଶ୍ରମ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହୋଇଛି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ପଷ୍ଟ ନିୟମ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ନିୟମ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ପାଇବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ନିରନ୍ତର ଚାକିରି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅବଧିକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି।
ଏହା ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥିର-ଅବଧି ଏବଂ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ରାତି ସିଫ୍ଟରେ କାମ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପରି ଓଭରଟାଇମ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦୁଇଗୁଣ ଦରମା ପାଇବେ।
କାର୍ଯ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ସପ୍ତାହରେ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଦୈନିକ ସୀମା ୮ ରୁ ୧୨ଘଣ୍ଟା। କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଓଭରଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦୁଇଗୁଣ ପରିମାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୂତନ ଶ୍ରମ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସହିତ, ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ପାଲଟିଛି।
କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀଠାରୁ କମ୍ ଦରମା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ନିଯୁକ୍ତି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ । ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ବୀମା ସୁରକ୍ଷା ପରିସରକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସମେତ ସାରା ଦେଶରେ ESIC କଭରେଜକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି।
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡିଆ ସାମ୍ବାଦିକ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଏବଂ ଅଡିଓ-ଭିଜୁଆଲ୍ ମିଡିଆ କର୍ମଚାରୀ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଡବିଂ କଳାକାରଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶ୍ରମ ସୁରକ୍ଷା ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ଏହା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିୟମିତ ନିଯୁକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶ୍ରମ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ନୂତନ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ, ନିଯୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।