ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର! ହଟିବ GSTର 12% ଏବଂ 28% ଟିକସ ସ୍ଲାବ, କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ GOMର ସ୍ବୀକାର
ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସରକାର GST (ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ଟିକସ) ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସରଳ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି । ସମ୍ପ୍ରତି, ଏକ GoM ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ GST ସ୍ଲାବକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସହମତ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ବୈଠକରେ, ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟମାନ ଚାରୋଟି ସ୍ଲାବକୁ କେବଳ ଦୁଇଟି ସ୍ଲାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏବେ 12% ଏବଂ 28% ସ୍ଲାବ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ଏବଂ କେବଳ 5% ଏବଂ 18% ସ୍ଲାବ ରହିବ ।
ଏବେ କେବଳ ଦୁଇଟି GST ସ୍ଲାବ୍ ରହିବ?- ବିହାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଛଅ ଜଣିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ GST ହାରକୁ କେବଳ ଦୁଇଟି ସ୍ଲାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ । ଭଲ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 5% ହାର ଲାଗୁ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ମାନକ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ଉପରେ 18% ଟିକସ ଲାଗୁ ହେବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ 40% ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଟିକସ ସ୍ଲାବ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ, ପୂର୍ବରୁ ୧୨% ଟିକସ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ପ୍ରାୟ ୯୯% ସାମଗ୍ରୀ ଏବେ ୫% ସ୍ଲାବରେ ଆସିବ । ସେହି ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ୨୮% ଟିକସ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ପ୍ରାୟ ୯୦% ସାମଗ୍ରୀକୁ ୧୮% ହାରରେ ରଖାଯିବ । ଏହା ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସରଳ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ, ଯାହା ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଦେବ ।
ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଗୁଡ଼ିକୁ ୪୦% ହାରରେ ଟିକସ ଲାଗୁ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି । ଏହା ସହିତ, କିଛି କ୍ଷତିକାରକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଲାବରେ ରଖାଯିବ । ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ କେରଳର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବ ଏବଂ ଟିକସଦାତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ବୟାନ- ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏହି ବୈଠକରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଟିକସ ହାରକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଜନତା ଉପକୃତ ହେବେ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରଳ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବ । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଟିକସ ହାର ହ୍ରାସ କରିବ, ଯାହା ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ।