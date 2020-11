ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୨/୧୧(ଓଡିଶା ଭାସ୍କର): ରାଜ୍ୟରେ କୋରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଆଉ ୧୨୬୪ ଆକ୍ରାନ୍ତ । କୋରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୨ ଲକ୍ଷ ୯୩ ହଜାର ୭୪୧କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ ୧୬୧ ଓ ଅନୁଗୁଳରୁ ୧୧୦ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ୭୯, ବାଲେଶ୍ବର ଓ ବଲାଙ୍ଗିରରୁ ୭୬ ଲେଖାଏଁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି କଟକ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ୭୪ ଲେଖାଏଁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ୬୫ ସୁସ୍ଥ, ନୂଆପଡ଼ାରୁ ୬୧, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ୫୯ ଓ ବରଗଡ଼ରୁ ୫୭ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Another 1264 Covid patients have recovered and are being discharged on 12.11.2020

161 from Khordha

110 from Anugul

79 from Sundargarh

76 from Baleswar

76 from Bolangir

74 from Cuttack

74 from Keonjhar

65 from Mayurbhanj

61 from Nuapada

59 from Jagatsinghpur

57 from Bargarh

