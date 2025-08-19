ବାପାଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା କରି ଘରୁ ଚାଲିଗଲା ୧୩ ବର୍ଷର ଝିଅ, ବାଟରେ ଜଗିଥିଲା ୪୦ ବର୍ଷୀୟ ସ୍ୱାମୀ

ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ରେପ କରିବାକୁ ବାହାହେଲେ ଦରବୁଢ଼ା ଯୁବକ । ସ୍ୱାମୀ କବଳରୁ ବାହାରିବାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇଲା ନାବାଳିକା ।

By Jyotirmayee

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଭରତ ନଗରରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏକ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ । ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ୧୩ ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ୪୦ ବର୍ଷର ଯୁବକ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବାହା ହୋଇ ରେପ୍ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।

ବାପାଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବା କାରଣରୁ ପୀଡ଼ିତା ଜୁଲାଇ ୨୧ ତାରିଖରେ ଟ୍ୟୁସନ ଯାଇ ଘରୁକ ଆଉ ଫେରି ନ ଥିଲେ । ଝିଅ ଘରକୁ ନ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଘରଲୋକ ଥାନାରେ ଅପହରଣ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ।

ନାବାଳିକାଙ୍କ ଘର ଦିଲ୍ଳୀ ଜେଜେ କଲୋନୀ ୱାଜିରପୁର । ଘରୁ ବାହାରି ନାବାଳିକା ଜଣକ ଟ୍ରେନରେ ମୀରଠ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ସେଠାରେ ୨୦ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ବିକାଶ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଶୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲା ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଉର୍ଫୀଙ୍କୁ ରାମ୍ପିଦେଲା ବିଲେଇ, ଆଖି ତଳୁ…

(ଭିଡିଓ) ଦିଆସିଲି ଜଳାଇ କରିଦେଲା ଅଣ୍ଡା…

ସେଠାରେ ୪୦ ବର୍ଷୀୟ ରାଜିବକୁ ସେମାନେ ନାବାଳିକାକୁ କିଛି ଟଙ୍କାରେ ବିକି ଦେଇଥିଲେ । ନାବାଳିକାର ଆଧାର କାର୍ଡ ବଦଳାଇ ସେଥିରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟସକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିବା ଡିଏସପି କହିଛନ୍ତି ।

ରାଜିବ ନାବାଳିକାକୁ ଘରକୁ ଆଣି ଜରବଦସ୍ତି ବାହା ହୋଇଗଲା । ଏହାପରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ରେପ୍ କରିଥିଲା । ପୀଡ଼ିତା ରାଜିବ ଫୋନରୁ ନିଜ ଘରକୁ ମିସ୍ କଲ କରିଥିଲେ ।

ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଘରଲୋକେ ପୁଣିଥରେ ଯେତେବେଳେ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏ କଥା ଜାଣିପାରି ରାଜିବ ଫୋନ୍ କାଟି ଦେଇଥିଲେ । ହେଲେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏହି ନମ୍ବରକୁ ଟ୍ରାକ କରି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ।

 

You might also like More from author
More Stories

ଉର୍ଫୀଙ୍କୁ ରାମ୍ପିଦେଲା ବିଲେଇ, ଆଖି ତଳୁ…

(ଭିଡିଓ) ଦିଆସିଲି ଜଳାଇ କରିଦେଲା ଅଣ୍ଡା…

(Viral Video) ମୋତେ ବାଟ ଛାଡ଼ ନହେଲେ ମଡ଼େଇ…

(Video) ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱ କପ…

1 of 12,320