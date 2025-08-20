ପାଣିରେ ଭାସିଗଲେ ନା ମାଟିରେ ମିଶି ଗଲେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ୧୦ ହଜାର…

୫୮୯ ମାମଲା ରାଜଧାନୀ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଆସିଛି।

By Rojalin Mishra

କର୍ଣ୍ଣାଟକ: କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ଆସିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସଂଖ୍ୟା ଖବର। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଗତ ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୨୦ ବର୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ୧୩,୫୫୨ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଛି।

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଏହି ନିଖୋଜ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୯,୭୮୯ ଜଣ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, କେବଳ ୨୦୨୫ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସାତ ମାସରେ, ରାଜ୍ୟରେ ୧,୩୧୮ ଅପହରଣ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା।

ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ ୫୮୯ ମାମଲା ରାଜଧାନୀ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଆସିଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଜି. ପରମେଶ୍ୱର ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗର୍ଭରେ ମାରିବାକୁ ମା’ର…

ବେକ କାଟିଦେଲେ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ନଦୀ, କୂଅରେ…

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏକ ୧୩ ବର୍ଷୀୟ ଶିଶୁର ଅପହରଣ ଏବଂ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ଥରାଇ ଦେଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ତୁମକୁରୁ, ମାଣ୍ଡ୍ୟା, ଚିତ୍ରଦୁର୍ଗ ଏବଂ ଦାଭାନଗେରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଅପହରଣ ମାମଲାରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ବୃଦ୍ଧି ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି।

ସେହି ସମୟରେ, ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ମାମଲାଗୁଡିକ କାହିଁକି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।

ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଜେପି ବିଧାନସଭା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ସି.ଟି. ରବି ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଏବଂ ଅପହରଣର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଘଟଣା ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।

ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ତାଲୁକା ସ୍ତରରେ ବୈଠକ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସମାଧାନ ମିଳିପାରିବ।

You might also like More from author
More Stories

ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗର୍ଭରେ ମାରିବାକୁ ମା’ର…

ବେକ କାଟିଦେଲେ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ନଦୀ, କୂଅରେ…

ଏହିବର୍ଷ ମୁମ୍ୱାଇରେ କାହିଁକି ହେଉଛି ଏତେ…

ସତରେ ନା କ’ଣ? ଏହି ଦେଶରେ ସୁନା ଶସ୍ତା ହେଲେ…

1 of 26,144