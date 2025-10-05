ଦାର୍ଜିଲିଂ: ଭୂସ୍ଖଳନ ନେଲାଣି ୧୪ ଜୀବନ । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦାର୍ଜିଲିଂ ଜିଲ୍ଲାର ମିରିକିରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ମିରିକ ଓ କର୍ସିଓଙ୍ଗ କୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ଭୁଶୁଡି ପଡିଛି । ଫଳରେ ଯାତାୟାତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ଉପୁଜିଛି । ଏପରିକି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗାଡି ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛିା
ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡିଶା , ବିହାର ସମେତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଦେଖାଯାଇଛି । ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଦୁଧିଆ ଆଇରନ ବ୍ରିଜ ମଧ୍ୟ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସିଲିଗୁରୀ ଓ ଦାର୍ଜିଲିଂ ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ ଠପ ହୋଇଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ଗାଡିକୁ ଅଟକାଇ ରଖାଯାଇଛି ।
ଭୂସ୍ଖଳନରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୪ ରହିଛି । ଆଗକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ପହଁଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଅନେକ ଲୋକ ଏଥିରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏପରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।ଏଣୁ ଘରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି । ଦାର୍ଜିଲିଂ, କାଲିମପଙ୍ଗ,କୁଚ ବିହାର ଓ ଜଳପାଇଗୁଡିରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଆହୁରୀ ବଢିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିଛି ଆଇଏମଡିା
#Darjeeling #Bengal At least six people have died in Darjeeling district, following a landslide in Mirik. The Dudia Iron Bridge, a critical connection between Mirik and Kurseong, has collapsed, cutting off traffic. Heavy downpours have wrecked havoc in North Bengal pic.twitter.com/jXUSvdJ9US
