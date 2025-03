ମିଆଁମାରରେ ୧୪ଟି ଭୂ-କମ୍ପ: ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୬୯୪ କୁ ବୃଦ୍ଧି, ସାହାଯ୍ୟ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଭାରତ ଆରମ୍ଭ କଲା ‘ଅପରେସନ ବ୍ରହ୍ମା’

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମିଆଁମାର ଏବଂ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ୭.୭ ତୀବ୍ରତାର ଭୂ-କମ୍ପ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛି । ମିଆଁମାରରେ ଭୂ-କମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୬୯୪ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧,୬୭୦ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

ଆମେରିକାର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ଭେ କହିଛି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୦,୦୦୦ ଛୁଇଁପାରେ । ଏବେ ବି ଲଗାତାର ଭୂ-କମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛି । ଶୁକ୍ରବାର ରାତି ୧୧:୫୬ ସମୟରେ ମିଆଁମାରରେ ପୁଣି ଥରେ ଭୂ-କମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି ।

ଶୁକ୍ରବାର ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ରାତି ୧୧:୫୬ ସମୟରେ ମିଆଁମାରରେ ୪.୨ ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ସିସମୋଲୋଜି ଏକ୍ସ’ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛି ଯେ ଭୂ-କମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୪.୨ ଥିଲା । ଏହା ୧୦ କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଆସିଥିଲା ।

ଭୂ-କମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଅନୁମାନ ଏହି ଘଟଣାରୁ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ବ୍ୟାଙ୍କକରେ ଏକ ୩୦ ମହଲା କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୪୩ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । ଭୂ-କମ୍ପ ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କକରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ମିଆଁମାରରେ ସୈନ୍ୟ ଶାସନ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

ମିଆଁମାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ଭାରତ IAF C 130 J ବିମାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଟନ୍ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ମିଆଁମାରକୁ ପଠାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ସୌର ଲ୍ୟାମ୍ପ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଏବଂ ରୋଷେଇ ସେଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଏହାକୁ ‘ଅପରେସନ୍ ବ୍ରହ୍ମା’ ବୋଲି କହି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ କହିଛନ୍ତି, “ଗତକାଲି ହୋଇଥିବା ବିଶାଳ ଭୂ-କମ୍ପରେ ପ୍ରଭାବିତ ମିଆଁମାରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି।”

#WATCH | #MyanmarEarthquake | The first tranche of 15 tonnes of relief material, including tents, blankets, sleeping bags, food packets, hygiene kits, generators, and essential medicines, has landed in Yangon#OperationBrahma

(Source – XP Division, MEA) pic.twitter.com/h628M3iQqr

— ANI (@ANI) March 29, 2025