ଓମାନରେ ବୁଡ଼ିଲା ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ: ୧୪ ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା
ଆମେରିକା ନୌସେନା ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଜାହାଜରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ୧୪ ଜଣ ଭାରତୀୟ ଚାଳକ ଦଳ ସଫଳତାର ସହ ଜାହାଜ ଛାଡ଼ି ଏକ ଲାଇଫ୍ ରାଫ୍ଟ (ଜରୁରୀକାଳୀନ ଡଙ୍ଗା) ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ।
ମସ୍କାଟ୍:ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଆରବ ସାଗରରେ ଭାରତୀୟ ଚାଳକ ଦଳ ଥିବା ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଡଙ୍ଗା (Dhow) ‘ଏମଏସଭି ବିରାଟ ୧’ ବୁଡ଼ିଯିବା ପରେ ରବିବାର ଦିନ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସାମୁଦ୍ରିକ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଓମାନର ରାସ୍ ଅଲ୍ ହଦ୍ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୮୦ ନଟିକାଲ ମାଇଲ୍ ଦୂରରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଜାହାଜଟି ବୁଡ଼ିଯାଉଥିବାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ସୂଚନା ପାଇ ଆମେରିକା ନୌସେନାର ଏକ ପି-୮ (P-8) ସାମୁଦ୍ରିକ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବିମାନ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବିମାନଟି ସେହି ବୁଡ଼ିଯାଉଥିବା ଜାହାଜ ନିକଟରେ ଏକ ଲାଇଫ୍ ରାଫ୍ଟ (ପାଣିରେ ଭାସୁଥିବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଡଙ୍ଗା) ଆକାଶରୁ ପକାଇଥିଲା ଏବଂ ଚାଳକ ଦଳ ଜାହାଜ ଛାଡ଼ି ବାହାରିବା ସମୟରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଜର ରଖିଥିଲା।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକୀୟ ବିମାନଟି ସମଗ୍ର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହ ଜାହାଜରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ୧୪ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାବିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସେହି ରାଫ୍ଟକୁ ଚାଲିଆସିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି।
ଆମେରିକା ନୌସେନା ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଜାହାଜରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ୧୪ ଜଣ ଭାରତୀୟ ଚାଳକ ଦଳ ସଫଳତାର ସହ ଜାହାଜ ଛାଡ଼ି ଏକ ଲାଇଫ୍ ରାଫ୍ଟ (ଜରୁରୀକାଳୀନ ଡଙ୍ଗା) ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ।
ଏହି ବିପଦ ସଙ୍କେତ ମିଳିବା ମାତ୍ରେ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ସେହି ଦିଗକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସେଣ୍ଟ କିଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ନେଭିସ୍ ପତାକାଧାରୀ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ‘ଏମଭି ଜବାଲ ଅଲି ୯’ (MV Jabal Ali 9) ମଧ୍ୟ ନିଜ ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି।
‘ଏମଭି ଜବାଲ ଅଲି ୯’ ଜାହାଜରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଲାଇଫ୍ ରାଫ୍ଟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ୧୪ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି।
The Mission has learnt of an incident involving an Indian Flagged Mechanised Sailing Vessel Virat 1, off the coast of Oman, reportedly embarked with 14 Indian crew. Search and Rescue is being coordinated with the Omani authorities and vessels in vicinity of the incident.
— India in Oman (Embassy of India, Muscat) (@Indemb_Muscat) June 14, 2026
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ (ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟ) ରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ଓମାନ ନିକଟରେ ମାତ୍ର ଚାରି ଦିନ ଭିତରେ ତିନୋଟି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆମେରିକା ନୌସେନା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବା ପରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାରତୀୟ ଚାଳକ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜୁନ୍ ୮ ତାରିଖରେ ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପାଲାଉ (Palau) ପତାକାଧାରୀ ତେଲବାହୀ ଜାହାଜ ‘ଏମଟି ମାରିଭେକ୍ସ’ (MT Marivex) ଓମାନ କୂଳରେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଜାହାଜରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ୨୪ ଜଣ ଯାକ କର୍ମଚାରୀ ଭାରତୀୟ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓମାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମସ୍ତ ନାବିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ।
ଏହାର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ, ଅର୍ଥାତ ଜୁନ୍ ୧୦ ତାରିଖରେ, ସେହି ସମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଲାଉ ପତାକାଧାରୀ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ୟାଙ୍କର ‘ଏମଟି ସେଟେବେଲୋ’ (MT Settebello) କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଜାହାଜରେ ୨୪ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ଜାହାଜରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୩ ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଛି।
ସେହିପରି ଜୁନ୍ ୧୧ ତାରିଖରେ ତୃତୀୟ ଆକ୍ରମଣର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଗିନି-ବିସାଉ (Guinea-Bissau) ପତାକାଧାରୀ ଟ୍ୟାଙ୍କର ‘ଏମଟି ଜଲବୀର’ (MT Jalveer) ସାମିଲ ଥିଲା। ଏହି ଜାହାଜରେ ୨୦ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାବିକ ଥିଲେ। ୱାଶିଂଟନ (ଆମେରିକା) ଏବଂ ତେହେରାନ (ଇରାନ) ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମୟରେ ଆମେରିକା ସେନା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଜାହାଜରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାର କରି ଅଣାଯାଇଛି।