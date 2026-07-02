କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ୧୪ ମୃତ, ୨୦ ଆହତ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ୧୪ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଥିବା ଏବଂ ୨୦ ଜଣଙ୍କୁ ଆହତ କରିଥିବା ଏହି ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ, ପୋଲିସ ବିଲ୍ଡର ଏବଂ କୋଠାର ମାଲିକଙ୍କ ସମେତ ୫ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନର ଲାହୋରରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏକ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ଅତିକମରେ ୧୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୨୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମୃତକ ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି କୋଠାର ମାଲିକ ଏବଂ ବିଲ୍ଡରଙ୍କ ସମେତ ୫ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅବହେଳା ଓ ନରହତ୍ୟା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଲଗାଯାଇଛି।
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ବୟସ ମାତ୍ର ୫ ରୁ ୧୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୮ ଜଣ ଝିଅ ଏବଂ ୬ ଜଣ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା। ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଆହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ଅବସ୍ଥା ସେତେଟା ଗୁରୁତର ନାହିଁ ଏବଂ କିଛି ପିଲା ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରିଗଲେଣି।
ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୱାଜ ସରିଫ ଏହି ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମୃତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ “ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେଠାକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମରିୟମ ନୱାଜ (ଯିଏ କି ତାଙ୍କ ଝିଅ) ଏହି ଘଟଣାର ସଠିକ୍ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ ଓ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।