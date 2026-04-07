ଇରାନରେ ଧ୍ୱଂସଲୀଳା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଆମେରିକା !
'ଜୀବନ ଦେବୁ ପଛେ ହାର ମାନିବୁନି': ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କଡ଼ା ଜବାବ
ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ : ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ଆଜି ହେଉଛି ୩୯ତମ ଦିନ। ଏହା ସହିତ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଇଥିବା ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେଉଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମୟସୀମା ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ଇରାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେତିକି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଇରାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମସୁଦ ପେଜେସ୍କିଆନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୧ କୋଟି ୪୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଇରାନବାସୀ ନିଜ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବଳିଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି।
ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ : ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପେଜେସ୍କିଆନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସ (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର)ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୧.୪ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଇରାନବାସୀ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଇରାନ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲି, ଅଛି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ରହିବି।’ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ବା ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍ର ଜବାବରେ ସେ ଏହି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇରାନକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ୮ଟା ସୁଦ୍ଧା ହେର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ପୁଣିଥରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଇରାନ ଏହି ଆଦେଶ ପାଳନ ନକରେ, ତେବେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପୋଲଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଭୀଷଣ ବୋମାମାଡ଼ କରାଯିବ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମାତ୍ର ଚାରି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସବୁ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ‘ଜଳନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ, ବିସ୍ଫୋରଣ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅକାମୀ’ କରି ଦିଆଯିବ।
ଇରାନରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି କି ଧ୍ୱଂସ? : ଟ୍ରମ୍ପ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଂ ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି, ‘ପୂରା ଦେଶକୁ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଛାରଖାର କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସେହି ରାତି ବୋଧହୁଏ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାତି ହିଁ ହୋଇପାରେ।’ ସେ ଆହୁରି ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆସନ୍ତାକାଲି ରାତି ୮ଟା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପୋଲ ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର (ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ) ବାକି ରହିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପୁଣି ପଥର ଯୁଗକୁ ଫେରିଯିବେ।’
କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅପିଲ୍: ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଇରାନର ଉପ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଲିରେଜା ରହିମୀ ଦେଶର ଆଥଲେଟ୍, କଳାକାର, ଯୁବକ, ଛାତ୍ର ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଚାରିପାଖରେ ‘ମାନବ ଶୃଙ୍ଖଳା’ ତିଆରି କରି ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତୁ।