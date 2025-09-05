ଏକ କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବୁ, 34 ଗାଡିରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବୋମା…, 400 କିଲୋଗ୍ରାମ RDX ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବୁ ବମ୍ୱେ- ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବଡ଼ ପ୍ଲାନ…

ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସର ସରକାରୀ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ମିଳିଥିବା ଏହି ବାର୍ତ୍ତାରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ମୁମ୍ବାଇର 34ଟି ଗାଡ଼ିରେ ମାନବ ବୋମା ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରଣ ଦ୍ୱାରା ସହର "କମ୍ପିତ" ହେବ।

By Manash Ranjan Padhan

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଅନନ୍ତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ରେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ସହର ସାରା ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବେ ବୋଲି ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇବା ପରେ ଫୋର୍ସକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି।

ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରେରକ ନିଜକୁ “ଲସ୍କର-ଏ-ଜିହାଦି” ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ୧୪ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଧମକରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ୪୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଆରଡିଏକ୍ସ ବିସ୍ଫୋରଣ କରାଯିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା “ଏକ କୋଟି ଲୋକଙ୍କ” ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ମୁମ୍ବାଇର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଧମକ ଏକ ମିଥ୍ୟା ଖବର ପରି ମନେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସାରା ସହରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମେସେଜ ପଛରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି।

ଏହି ଧମକ ବାର୍ତ୍ତା ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ମୁମ୍ବାଇ 10 ଦିନିଆ ଗଣେଶ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛି, ଏବଂ ଶେଷ ଦିନରେ, ଶନିବାର ଦିନ ସହରର ରାସ୍ତାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ପାଇଁ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି।

ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଉଛି। ପୋଲିସ ମୁମ୍ବାଇବାସୀଙ୍କୁ ଗୁଜବ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାକୁ ଏବଂ କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛି।

ଅନନ୍ତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ସମୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ 21,000 ରୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ପୋଲିସ ରୁଟ୍ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିବ।

