୧୪ ବର୍ଷର ଝିଅର ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ବଳାତ୍କାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପରିବାର

ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ମୃତଦେହକୁ ଝୁଲାଇଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ।

By Ankita

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଗୋଡ୍ଡା ଜିଲ୍ଲାର ମହାଗାମା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ମଦ୍ରାସା ଭିତରେ ଜଣେ ୧୪ ବର୍ଷୀୟା ଝିଅର ମୃତଦେହ ଫାଶୀରେ ଝୁଲୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଛି । ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଏହି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।

ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିବାର ମଦ୍ରାସା ମୌଲବୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଳାତ୍କାରର ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କାରଣରୁ ଝିଅଟି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି । ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୭ଟାରେ ମଦ୍ରାସା ମୌଲବୀ, ୬୦ ବର୍ଷୀୟ ଅବଦୁଲ ରଜାକ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ।

ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦକୁ ଅପେକ୍ଷା- ମହାଗାମା ସବ-ଡିଭିଜନାଲ୍ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଶେଖର ଆଜାଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଝିଅଟିର ମୃତଦେହକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ଗୋଡ୍ଡା ସଦର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି କାରଣ ଝିଅଟି ତାଙ୍କ ଦୁପଟା ବ୍ୟବହାର କରି ଘରର ଛାତରେ ଫାଶୀ ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲା।

ତଥାପି, ଏସଡିପିଓ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହୁଁ । ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଜଣାପଡିବ ଯେ ଏହା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କି ଅନ୍ୟ କିଛି ।

ଝିଅର ଗାଲରେ ଆଘାତ ଚିହ୍ନ- ଝିଅର ମାମୁଁ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କହିଛନ୍ତି, ଝିଅର ଗାଲରେ ଆଘାତ ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ କୋଠରୀରୁ ବାହାର କରି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କାହିଁକି ରଖାଯାଇଥିଲା? ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ଯେ ମୌଲବୀ ତାଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ସେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ।

ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୌଲବୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ପରିବାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମାମଲାରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିନାହାଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ତଦନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରପେକ୍ଷ ହେବ ।

 

