ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମହାନତା; ୧୪ ବର୍ଷର ପିଲାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ
ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ହୃତପିଣ୍ଡକୁ ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମହାନତା । ମରି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ । ୧୪ ବର୍ଷର ପିଲାକୁ ଦେଲେ ନୂଆ ଜୀବନ । ହୃତପିଣ୍ଡ ପରିରୋପଣ ପରେ ପିଲାଟି ଆଇସିୟୁରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛି । ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟୁଛି । ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଘଟିଛି ।
୨୦୨୬ ମସିହା ମେ ୨ ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ୪୧ ବର୍ଷୀୟ ପତ୍ନୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚକୁଲାର କମାଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ହେଲା ନାହିଁ । ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଡାକ୍ତର ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ସେନା ଅଧିକାରୀ ଓ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଝିଅ ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଅଙ୍ଗଦାନ ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷରେ ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର କାମ କରିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ।
ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ହୃତପିଣ୍ଡକୁ ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲର ଏକ ବିଶେଷ ଚିକିତ୍ସା ଦଳ ଏକ ବେସରକାରୀ ଜେଟ୍ରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରୁ ହୃତପିଣ୍ଡକୁ କଢ଼ା ଯାଇଥିଲା । ତା’ପରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ନିଆଯାଇଥିଲା ।
୧୪ ବର୍ଷର ଛୋଟ ଛୁଆ ଦେହରେ ହୃତପିଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ
ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ହୃତପିଣ୍ଡକୁ ଜଣେ ୧୪ ବର୍ଷର ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଶରୀରରେ ସଫଳତାର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ କରାଯାଇଛି । ପିଲାଟି ହାର୍ଟ ଫେଲିଅରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଇସିୟୁରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ।
ହରିୟାଣା ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ, ପଞ୍ଜାବ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ଓ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ଆଧାରିତ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଦରପୁର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଇଞ୍ଚାର୍ଜ ସବ୍-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅନିଲ କୁମାର ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ‘ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡୋର୍’ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ଯାହା ଫଳରେ ହୃଦୟଟିକୁ କେବଳ ୨୦ ମିନିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା।