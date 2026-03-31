ଏଣିକି ତେଲ-ଗ୍ୟାସ୍ ଚୋରି କଲେ ୧୪ ବର୍ଷ ଜେଲ, ୩ କୋଟି ଜରିମାନା… ଲାଗୁ ହେବ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଆଇନ
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାକିସ୍ତାନରେ ନୂଆ ଆଇନ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସର ଅବୈଧ ମହଜୁଦ ଏବଂ ଚୋରିକୁ ଆତଙ୍କବାଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସୋମବାର ଜାତୀୟ ସଭାରେ ଏକ ବିଲ୍ ଆଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିଲ୍ ପାରିତ ହେବା ପରେ, ପାକିସ୍ତାନରେ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସର ମହଜୁଦ, ଚୋରାଚାଲାଣ ଏବଂ ଅବୈଧ ଦଖଲ ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ହୋଇଯିବ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ।
‘ଡନ୍’ ଖବରକାଗଜ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ସଂସଦରେ ଫୌଜଦାରୀ ଆଇନ (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍, ୨୦୨୬ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି।
ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମାଫିଆମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ପ୍ରଥମେ ତୈଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଏ; ତା’ପରେ ତେଲ ଗଚ୍ଛିତ କରାଯାଏ ଏବଂ ପରେ ଚଢ଼ା ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ।
ପାକିସ୍ତାନ କାହିଁକି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା:
ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଇପଲାଇନକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାନ୍ତି ଏବଂ ତା’ପରେ ମାଫିଆ ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି।
ଏହି ପାଣ୍ଠି ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ କଠୋର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ସୋମବାର ଦିନ, ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ଏକ ତୈଳ ପାଇପଲାଇନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ରାଜଧାନୀ କ୍ୱେଟା ସମେତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି।
ଏହି ଆକ୍ରମଣ କିଏ କରିଛି କିମ୍ବା ଏହା ପଛରେ କ’ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର କୌଣସି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିନାହାଁନ୍ତି।
ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସର ନୂଆ ଆଇନ:
ପାକିସ୍ତାନର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜମ ନାଜିର ତାରାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ ଏହି ବିଲ୍ ରେ କୁହାଯାଇଛି:
୧. ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତେଲ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ ଚୋରି କରୁଥିବାର ଧରାପଡ଼େ, ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବ। ଏହି ମାମଲା ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ୧୪ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ। ୩ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
୨. ସେହିପରି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତେଲ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସର ଚୋରା ଚାଲାଣ କିମ୍ବା ଗଚ୍ଛିତ କରିବାରେ ଲିପ୍ତ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ୧୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପାଇପଲାଇନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି।
୩. ନୂତନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ୱାରେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ଅଧିକାରୀମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ।
୪. ପାକିସ୍ତାନରେ ଆତଙ୍କବାଦ ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆତଙ୍କବାଦ ଅଭିଯୋଗରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ୱାରେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୪ ବର୍ଷ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦିଆଯାଏ।