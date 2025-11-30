ମା’ ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ କେଉଁ କେଉଁଠିକି ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ ସ୍ଥାନର ନାମ..
Ramayana Katha: ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ମାତା ସୀତା ମିଥିଳା (ବିହାର)ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କୁହାଯାଏ । ଉଭୟ ସ୍ଥାନ ଆଜି ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ସ୍ଥାନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ।
ତାଡ଼କା ବନ: ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ, ରାମ ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ତାଡ଼କା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ତାଡ଼କା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ଆଜି, ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ବକ୍ସର (ବିହାର) ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ରାମ-ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଯାତ୍ରାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଅହଲ୍ୟା ମୁକ୍ତି: ପରେ, ରାମ ଦରଭଙ୍ଗା (ବିହାର)ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ରାମାୟଣର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ସୀତାଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବର: ମାତା ସୀତାଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବର ନେପାଳର ଜନକପୁରରେ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଭଗବାନ ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ସୀତାଙ୍କୁ ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି, ଜନକପୁର ଏକ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ।
ବନବାସ ଆରମ୍ଭ: ୧୪ ବର୍ଷର ବନବାସ ଆରମ୍ଭରେ ରାମ, ସୀତା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରୟାଗରାଜର ଶ୍ରୀଙ୍ଗେବରପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏଠାରେ, ନିଷାଦରାଜ (ନିଷାଦଙ୍କ ରାଜା) ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେଉଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ପାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସେଠାରେ କେଉଟ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ଚିତ୍ରକୁଟ ଏବଂ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ: ଭରତ ଚିତ୍ରକୂଟରେ ରାମଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କ ପିତା ଦଶରଥଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତା’ପରେ ରାମ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଗଦଲପୁର (ଛତିଶଗଡ଼) ଏବଂ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପର୍ବତ (ଓଡ଼ିଶା) ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ । ଯାହା ରାମ-ସୀତାଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରାମ ସ୍ଥାନ ଥିଲା।
ପଞ୍ଚବଟୀରୁ କିସ୍କିନ୍ଧା: ରାମ ନାସିକର ପଞ୍ଚବଟୀରେ କିଛି ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରୁ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ରାମ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କିଷ୍କିନ୍ଧା (ବର୍ତ୍ତମାନର କର୍ଣ୍ଣାଟକର ହମ୍ପି) ଯାତ୍ରା କଲେ। ତା’ପରେ ସେମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଭଦ୍ରାଚଳମ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁର ରାମେଶ୍ୱରମ ଯାତ୍ରା କଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣର କାହାଣୀ ଜଡିତ।
ଲଙ୍କା ବିଜୟ: ରାମ ଲଙ୍କା ଯାଇଥିଲେ, ସେଠାରେ ରାବଣକୁ ବଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୀତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରାମରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା।