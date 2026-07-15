୧୪ ବର୍ଷ, ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଏବଂ ସେହି ‘ହତ୍ୟାକାରୀ’ ହାତୀ ! ଏହି କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଥରି ଉଠିବେ
ନେପାଳର ରାଜଧାନୀ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ଏକ ଅଣାୟତ୍ତ ହାତୀ ୧୪ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି। କ'ଣ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା, ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ।
ନେପାଳ : ନେପାଳର ରାଜଧାନୀ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ଏପରି କିଛି ଘଟିଛି, ଯାହା ବିଷୟରେ ଜାଣି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତିତ। ଏକ ଅଣାୟତ୍ତ ହାତୀ ୧୪ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି। ‘କାଠମାଣ୍ଡୁ ପୋଷ୍ଟ’ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଶନିଚାରା ବୋଟେ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଏହି ରକ୍ତର ଖେଳ ୨୦୧୨ ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନେପାଳର ଚିତୱନ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ନିକଟସ୍ଥ ମାଡି ନାମକ ସହରରେ ‘ଧୁର୍ବେ’ ନାମକ ଏକ ମଦମତ୍ତ ହାତୀ ତାଙ୍କ ବାପା-ମା’ଙ୍କୁ ଦଳି ଦେଇ ମାରି ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ବିପଦରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଶନିଚାରା ବୋଟେ ନିଜର ଠିକଣା ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ବୋହୂ ଏବଂ ନାତିକୁ ବି ମାରିଦେଲା
ଶନିଚାରା ବୋଟେ ନିଜ ପରିବାର ସହ ରାପ୍ତୀ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ପ୍ରାୟ ନଅ ମାଇଲ ଦୂର ଜଗତପୁରରେ ଯାଇ ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। ବୋଟେଙ୍କ ପରିବାର ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଏବେ ବିପଦ ଟଳି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ୨୦୨୬ ଜୁଲାଇ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପୁଣି ଥରେ ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଗଲା। କାଠମାଣ୍ଡୁ ପୋଷ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଣାୟତ୍ତ ହାତୀ ଧୁର୍ବେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେ ବୋଟେଙ୍କ ୨୫ ବର୍ଷୀୟା ବୋହୂ ଓ ୪ ବର୍ଷର ନାତିକୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଠେଲି ଦେଲା। ଶନିଚାରା ବୋଟେ କାଠମାଣ୍ଡୁ ପୋଷ୍ଟକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଭାବିଥିଲେ ଜଗତପୁରରେ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ହାତୀ ସେଠାରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଲା। ବୋଟେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ।
କୁଖ୍ୟାତ ହାତୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣତି
ଧୁର୍ବେର ଗଣନା ନେପାଳର ସବୁଠାରୁ ଅଣାୟତ୍ତ ଏବଂ ବିପଜ୍ଜନକ ହାତୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଏ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅନେକ ମାରାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଚିତୱନ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୧୦ ମସିହାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୁର୍ବେ ହାତୀ କାରଣରୁ ୨୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ଧୁର୍ବେ ହାତୀର ଏକ ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ପୃଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେହି ୨୫ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ରହିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସେ ନେଇଛି। ବନ୍ୟଜୀବ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଧୁର୍ବେ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ। ୨୦୧୬ରେ ତାକୁ ଏକ ଟ୍ରାକିଂ କଲାର ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା। କାଠମାଣ୍ଡୁ ପୋଷ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଟ୍ରାକିଂ କଲାର କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ସେତେବେଳେ ୨୦୨୦ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଲାର ପିନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ୨୦୨୩ରେ ଏହାକୁ ବଦଳା ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ୨୫ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇସାରିଛି।