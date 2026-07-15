ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀରେ ୧୪୩.୮ ଏମଏମ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ

ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା: ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୧୪୩.୮ ମିମି ବର୍ଷା, ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ସହ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସତର୍କତା।

By Shiv Sankar Singh

ପୁରୀ : ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ୨୦୨୬ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାକି ଥିବାବେଳେ ପୁରୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଜାରି ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁଲାଇ ୧୪ ସକାଳ ୮:୩୦ରୁ ଜୁଲାଇ ୧୫ ସକାଳ ୮:୩୦ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀରେ ୧୪୩.୮ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଉଭୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ପୁରୀରେ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ସହ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଠାରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ୨୭°C ରୁ ୨୯°C ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ସହ ଆର୍ଦ୍ରତା ୮୮% ରୁ ୯୮% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ।

ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ IMD ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବଜ୍ରପାତ ଓ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଗଛ, ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଅସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ମାଣ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଚଲାବୁଲା କରିବା ସମୟରେ ଖସଡ଼ା ରାସ୍ତାରୁ ସାବଧାନ ରହିବା ଏବଂ ପାଦରେ ସ୍ଲିପ୍ ନ ହେବ ଭଳି ଜୋତା ପିନ୍ଧିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ପାଣି ପିଇବା, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜ ରଖିବା ଏବଂ ସରକାରୀ ପାଣିପାଗ ବୁଲେଟିନ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ଶିଶୁ ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ବର୍ଷାରେ ନ ଭିଜିବାକୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି।

ଲଗାତାର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି (ବୁଧବାର) ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପ୍ରଶାସନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ମାନିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଗଞ୍ଜେଇ ନିଶାରେ ପାହାଡ଼ରେ ଅଚେତ ହୋଇଗଲା…

‘ଲଭ୍ ଜିହାଦ୍’ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ…

ଏହା ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନର ସର୍ବାଧିକ ହିନ୍ଦୁ…

ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି ହାସିନା,…

1 of 29,837