(Video) ଜାରି ହେଲା ୧୪୪, ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ବି ବନ୍ଦ: ଅଣାୟତ ହେଉଛି ହରିୟାଣା ପରିସ୍ଥିତି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହରିୟାଣାର ନୁହ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଏବଂ ମାତୃଶକ୍ତି ଦୁର୍ଗା ବାହିନୀର ବ୍ରଜମଣ୍ଡଳ ଯାତ୍ରାରେ ପଥରମାଡ଼କୁ ନେଇ ହିଂସା ଜୋର ଧରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହିଂସା ଜୋର ଧରିଥିବାରୁ ହରିୟାଣାରେ ୧୪୪ ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି । ନୁହ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ପାଖ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମଗାଇ ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି ପ୍ରଶାସନ ।

ଦଙ୍ଗା ପରେ ଏଠାକାର ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, କିଛି ଦୋକାନୀଙ୍କ ସହ ସ୍ପୋରଡିକ୍ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବଜାରରେ ନୀରବତା ବିସ୍ତାର କରୁଛି । ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଲୋକମାନେ ନିଜ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି । ନୁହରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଫରିଦାବାଦ, ଗୁରୁଗ୍ରାମ, ଫରିଦାବାଦ, ପାଲୱାଲ ଏବଂ ରେୱାରୀ ଜିଲ୍ଲା । ପୋଲିସର ୧୦ ଟି କମ୍ପାନୀକୁ ଡକାଯାଇ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ, କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପୋଲିସ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଡିଜିପି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ ଆଇଜି ରେୱାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

Cars set on fire by mobsters in the outskirts of New Delhi at Sohna bypass after communal violence and rioting in Nuh, Mewat of Haryana. Internet remains shut and section 144 imposed for a week. Paramilitary forces stationed now on ground. pic.twitter.com/mdIcBXmPSf

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) July 31, 2023