ଝାଡଖଣ୍ଡରେ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା: ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେଲା ୧୫ ବଗି
ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇର ଧନବାଦ ଡିଭିଜନର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମାଲଗାଡ଼ିଟି ଅପ୍ ଲାଇନକୁ ଯିବା ସମୟରେ ତାହାର ୧୫ଟି ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଡାଲଟନଗଞ୍ଜ ଏବଂ ଗଢ଼ୱା ରୋଡ୍ ଜଙ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ।
ରାଞ୍ଚି: ଝାଡଖଣ୍ଡର ପଲାମୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଏକ ମାଲଗାଡ଼ିର ଅତିକମରେ ୧୫ଟି ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି । ଏହି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଡାଲଟନଗଞ୍ଜ ଏବଂ ଗଢ଼ୱା ରୋଡ୍ ଜଙ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କୌଣସି ଜୀବନହାନି ହୋଇନାହିଁ।
ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇ (ECR) ର ଧନବାଦ ଡିଭିଜନ ଅଧୀନରେ ଥିବା ରାଜହାରା ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧ଟା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମାଲଗାଡ଼ିଟି ଅପ୍ ଲାଇନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବୁଲୁଥିଲା । ରାଜହାରା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ମ୍ୟାନେଜର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ରାମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୧୫ଟି କୋଇଲା ବୋଝେଇ ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରାକ୍ରୁ ହଟାଇବା କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଅନେକ ଟ୍ରେନର ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇଛି କିମ୍ବା ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ରେଳ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଅତିକମରେ ୧୦ଟି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନର ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଝି ବାଟରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି କିମ୍ବା ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇର ମୁଖ୍ୟ ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ (CPRO) ସରସ୍ୱତୀ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ୧୫ଟି କୋଇଲା ବୋଝେଇ ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ପ୍ରାୟ ୧୧୬ଟି ବଗି ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ଲମ୍ବା ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ରହିଥିଲା। ରାଜହାରା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ମ୍ୟାନେଜର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ରାମଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ବଗିଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରାକ୍ରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇର ଧନବାଦ ଡିଭିଜନର ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଅପ୍ ଲାଇନକୁ ଯିବା ସମୟରେ ମାଲଗାଡ଼ିର ଏହି ୧୫ଟି ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେବା ଫଳରେ ଡାଲଟନଗଞ୍ଜ ଓ ଗଢ଼ୱା ରୋଡ୍ ଜଙ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ।
STORY | Goods train derails in Jharkhand’s Palamu, no report of any casualty
At least 15 coal-laden wagons of a goods train derailed in Jharkhand’s Palamu district on Thursday, disrupting train services between Daltonganj and Garhwa Road Junction, a railway official said.
READ:… pic.twitter.com/U83LqwarSF
— Press Trust of India (@PTI_News) June 4, 2026
ରାଞ୍ଚି-ସାସାରାମ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାଞ୍ଚି-ଚୋପାନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ଗୋମୋହ-ଚୋପାନ ପାସେଞ୍ଜର ଏବଂ ବରକାକାନା-ଦେହରୀ ଅନ୍ ସୋନ ପାସେଞ୍ଜର ସମେତ ତିନୋଟି ଟ୍ରେନକୁ ମଝି ବାଟରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ହାତିଆ-ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ରାଞ୍ଚି-ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜଧାନୀ, ପଲାମୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଏବଂ ଶକ୍ତିପୁଞ୍ଜ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସମେତ ମୋଟ ଛଅଟି ଟ୍ରେନର ଗତିପଥ ବଦଳାଯାଇଛି ବୋଲି ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇ (ECR) ‘ଏକ୍ସ’ (X) ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣାରେ, ଗତ ମାସରେ ଝାରଖଣ୍ଡର ବୋକାରୋ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଲେଭଲ କ୍ରସିଂରେ ମାଲଗାଡ଼ି ସହ ଏକ କାରର ଧକ୍କା ହେବାରୁ ମାଲଗାଡ଼ିର ଗୋଟିଏ ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା । ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଦାମୋଦର ଭ୍ୟାଲି କର୍ପୋରେସନ (DVC) ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ମାଲଗାଡ଼ିଟି ବାହାରୁଥିବା ବେଳେ ବୋକାରୋ ଥର୍ମାଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଓଭର-ବ୍ରିଜ ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେହି ଆହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବୋକାରୋ ଥର୍ମାଲ ଥାନାର ଅଧିକାରୀ ପିଙ୍କୁ କୁମାର କହିଛନ୍ତି । ଧନବାଦ ଡିଭିଜନର ଡିଭିଜନାଲ ରେଳବାଇ ମ୍ୟାନେଜର (DRM) ଅଖିଳେଶ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କୋଇଲା ଅନଲୋଡ୍ କରି ଟ୍ରେନ୍ଟି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା; ସେତେବେଳେ ଲେଭଲ କ୍ରସିଂ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଥିଲା ଏବଂ ଏକ ଗାଡ଼ି କ୍ରସିଂ ପାର ହେଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ଟ୍ରେନଟି ଧକ୍କା ଦେଇ କିଛି ବାଟ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଥିଲା।