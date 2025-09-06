ସ୍ବାମୀଙ୍କ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି! ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ, 15 ସ୍ବାମୀ, ପଞ୍ଜାବରୁ ଲଣ୍ଡନ ଯାଏଁ ଲମ୍ବିଛି ଶକିଂ ଭାଇରାଲ ଟ୍ରାକ୍

ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ 15 ସ୍ବାମୀ ! ପଞ୍ଜାବରୁ ଲଣ୍ଡନ ଯାଏଁ ଲମ୍ବିଛି ସ୍ବାମୀଙ୍କର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ।

By Seema Mohapatra

ପଞ୍ଜାବ: ଆଜିକାଲି ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଏପରି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାହାଣୀ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହିବେ, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ। ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏପରି ଏକ ଖବର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ।

କେହି କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଫିଲ୍ମ ନା ବାସ୍ତବ ଜୀବନ?, ତେବେ କେହି ମଜା କରି କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ସ୍ୱାମୀ ନମ୍ବର ୧୬ ହେବ?, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଖବର ସବୁଠି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ତେବେ ଏହି ମାମଲା ପଞ୍ଜାବର ରାଜପୁରା ସହିତ ଜଡିତ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଇଂଲଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା କ’ଣ?

ପଞ୍ଜାବର ଆଲମପୁର ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଭିନ୍ଦର ସିଂହ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ପୁଅ ପାଇଁ ପ୍ରାୟୋଜକ ବା ସ୍ପନ୍ସରସିପ ପଠାଇଥିଲେ। ଭିନ୍ଦର ସିଂହ ଏକ ଇମିଗ୍ରେସନ୍ କମ୍ପାନୀର ସହାୟତାରେ ଭିସା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଭିସା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏହାର କାରଣ ଥିଲା ଯେ ସେଠାକାର ରେକର୍ଡରେ 15 ଜଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା।

ଯେତେବେଳେ ଭିନ୍ଦର ଏହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ପ୍ରଥମେ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ କେହି ମଜା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ଖବର ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଆସିଲା, ସମଗ୍ର ପରିବାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରକୃତରେ, ଭିନ୍ଦର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଭିସା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାଗଜପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ସେହି ସମାନ କାଗଜପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ 15 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି 15 ଜଣଙ୍କୁ ଭିନ୍ଦର ସିଂହ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କରି ଭିସା ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠକେଇ ପଛରେ ଏକ ଇମିଗ୍ରେସନ୍ କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ଯାହା ଭିନ୍ଦର ସିଂହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାଗଜପତ୍ରର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଅନ୍ୟ 15 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ କରି ବିଦେଶ ପଠାଇଥିଲା। ତଥାପି, ଭିନ୍ଦର ରାଜପୁରା ପୋଲିସରେ ଏହି ଠକେଇ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁରୁତର ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।

