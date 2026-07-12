ଘରକୁ ଫେରୁଛି ୧୫ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତଦେହ: ଭିଏତନାମ ଦୂତାବାସରୁ ମିଳିଲା ସୂଚନା
ଭିଏତନାମର ଫୁ କୁଓ୍ୱାକ୍ ଦ୍ୱୀପ ନିକଟରେ ସ୍ପିଡ୍ବୋଟ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ୧୫ ଜଣ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ପ୍ରଥମେ ହୋ ଚି ମିନ୍ ସିଟିକୁ ଅଣାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଠାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତ ପଠାଯିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ହାନୋଇ : ଭିଏତନାମର ଫୁ କୁଓ୍ୱାକ୍ ଦ୍ୱୀପ ନିକଟରେ ସ୍ପିଡ୍ବୋଟ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ୧୫ ଜଣ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ହୋ ଚି ମିନ୍ ସିଟିକୁ ଅଣାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରୁ ମୃତାହତଙ୍କ ଭାରତ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ଦୂତାବାସର ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ୧୭ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୬ ଜଣଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଛୁଟି ମିଳିସାରିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଭାରତ ଫେରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ବି ଫୁ କୁଓ୍ୱାକ୍ର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି।
ଗତ ଶନିବାର ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ୩୨ ଜଣ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ୪ ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ସ୍ପିଡ୍ବୋଟ୍ଟି ‘ହନ୍ ମାଏ ରୁଟ୍ ନଗୋଇ’ ଦ୍ୱୀପ ନିକଟରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।
ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ୧୦ ଜଣ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ୩ ଜଣ ଏବଂ କେରଳର ୨ ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଭିଏତନାମ ପ୍ରଶାସନ ସହ ମିଶି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବା ସହ ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ପଠାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭିଏତନାମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲେ ମିନ୍ ହୁଙ୍ଗ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏକ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି।